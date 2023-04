Unos 200 alergólogos llegan a Córdoba para la 51 Reunión de la Sociedad Andaluza de Alergología

Unos 200 especialistas de alergia, tanto andaluces como de fuera de la comunidad, se dan cita este fin de semana en la 51 Reunión de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) que se celebra en el Hotel Córdoba Center.

La cita se ha inaugurado con la asistencia de la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella; la presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, Mª del Carmen Arias; la presidenta de Alergosur, Mª Cesárea Sánchez, y la doctora Cristina de Castro Gómez, presidenta del 51 Congreso de Alergosur.

Según destacan desde la organización, de la tradición milenaria de los médicos cordobeses, con figuras que han sido referente mundial como Maimónides, Averroes o Abulcasis, a las últimas tendencias en alergología es lo que debate este importante encuentro. “Y es que, aunque la Alergología es una especialidad relativamente moderna, hay constancia de prácticas médicas en patología alergológica desde la Antigua Roma”, explica Álvaro Amo Vázquez de la Torre, miembro del comité organizador del congreso.

Ofrecer novedades en la Alergología en todos los ámbitos, primando aquellos estudios realizados por alergólogos andaluces, para conseguir una actualización científica que luego cada uno de los alergólogos asistentes a este congreso puedan aplicar en la consulta diaria para conseguir una mejor calidad de vida para los pacientes alérgicos es uno de los objetivos de la 51 Reunión de Alergosur.

La importante cita pretende un año más ser punto de encuentro y de intercambio de conocimiento entre los alergólogos y otros compañeros que comparten patologías como Neumología, Dermatología y Otorrinolaringología.

El programa, de temática variada en el que se presentan diferentes mesas redondas, sesiones de trabajo y 27 comunicaciones, trata conceptos novedosos como la influencia de la microbiota en la patología alérgica, así como las patologías más prevalentes que dichos especialistas ven a diario en sus consultas, como son los síntomas respiratorios en relación a neumoalérgenos, así como las alergias alimentarías y medicamentosas.

Además, presentará un consenso establecido entre diferentes sociedades científicas a nivel nacional para conseguir el menor gasto con los mejores resultados en el manejo de pacientes con sospecha de alergia a medicamentos.

“Enfermedad en alza”

En palabras de Cristina de Castro Gómez, “se trata de una especialidad en continuo cambio, con nuevas herramientas diagnósticas como el estudio molecular de los alérgenos, nuevas opciones terapéuticas: desensibilización de fármacos, nuevas inmunoterapias a aeroalérgenos y alimentos, terapias biológicas, cuyo resultado es conseguir soluciones, antes no resueltas, para nuestros pacientes”.

“La alergia es una enfermedad en alza, que evoluciona rápidamente”, ha expuesto la presidenta del 51 Congreso de Alergosur, quien ha agregado que “cada vez hay más pacientes alérgicos y necesitan ser tratados por un alergólogo”.

En concreto, las enfermedades alérgicas afectan a 2,5 millones de andaluces. Se estima que actualmente entre el 20 y 25% de la población tiene alguna alergia, enfermedad que puede llegar a incrementarse hasta un 50% para 2050. Más de ocho millones de personas en España son alérgicas al polen.

Desde Alergosur recuerdan que “el alergólogo es el único especialista capaz de proporcionar un diagnóstico y tratamiento adecuado y global para la patología alérgica, en personas desde el nacimiento hasta la senectud”. También, apuntan que “una persona con tendencia alérgica es posible que desarrolle nuevas alergias a lo largo de los años, y eso requiere un seguimiento especializado”.

En la actualidad, alrededor de 20 médicos internos residentes de Alergología son formados en los Servicios de Alergología de la comunidad. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “tendría que haber un alergólogo por cada 50.000 habitantes”.

Al respecto, Alergosur critica que “una vez más que el número de alergólogos en la sanidad pública andaluza es escaso”. “En la gran mayoría de los hospitales comarcales o de Alta Resolución no hay ningún alergólogo, lo que genera demoras indeseables en la atención de estos pacientes”, explica la presidenta de Alergosur.

Concretamente, “en la provincia de Córdoba hay grandes poblaciones y comarcas que no disponen de acceso cercano a un alergólogo, siendo atendidos por el medico de Atención Primaria o pediatra general, médicos no especializados en Alergología para mitigar --que no curar-- sus síntomas”, puntualiza el alergólogo Ignacio García Núñez, miembro del comité organizador del congreso.

Cambio climático

En relación al cambio climático, desde Alergosur indican que “esta realidad afecta de diferentes maneras a los pacientes alérgicos”. Por un lado, las altas temperaturas y pocas lluvias hacen que los pólenes sean más resistentes a dichas situaciones, lo que se traduce en pólenes más alergénicos, y más duraderos en el tiempo.

Por otro lado, este cambio climático hace que plantas autóctonas de nuestro ambiente sufran y mueran, siendo sustituidas por otras especies --muchas invasoras-- más resistentes a estos ambientes tan hostiles para ellas.

Así, la nueva vegetación de las ciudades, la contaminación y el cambio climático hace que las ciudades se conviertan en lugares inhóspitos para mucha vegetación autóctona --y poco alergénica en muchos casos--, siendo sustituida por vegetación más resistente y con pólenes más resistentes y a la vez, más agresivos y alergénicos, habiendo un aumento de casos claramente identificado a especies “urbanas” en estos últimos cinco-diez años.

La convivencia de períodos de sequía con precipitaciones abundantes y las variaciones en las temperaturas, fundamentalmente, condicionan el momento y la forma de la polinización de las plantas y, por tanto, los síntomas para los pacientes.