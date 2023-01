Los joyeros, el Imdeec y Renfe planean mostrar la joyería de Córdoba en trenes de lujo

Los joyeros cordobeses, Renfe y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), han planteado la iniciativa de que la joyería de Córdoba pueda mostrarse en trenes turísticos de lujo.

La delegada de Reactivación Económica y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la presidenta de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Milagrosa Gómez, se han reunido en Fitur con representantes de Renfe para estudiar un acuerdo que permita mostrar la Joyería de Córdoba en los Trenes Turísticos.

El convenio se complementaría con visitas a talleres y empresas por parte de los viajeros durante la parada y ruta por Córdoba del Tren Al-Andalus para conocer el arte de la joyería cordobesa, según lo planteado en este primer encuentro. RENFE ha solicitado y cerrado esta reunión a través de la delegación de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Córdoba, después de ver la campaña de imagen ‘Córdoba es Joya’ desarrollada por la asociación de joyeros gracias a la financiación del IMDEEC, y cuyo objetivo es visibilizar el sector e impulsar el posicionamiento internacional de la ciudad como referente mundial de la industria joyera.

Para la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico, “este convenio nos permitiría contar con un nuevo escaparate para que las empresas de Córdoba muestren su trabajo a clientes potenciales, como los viajeros que se desplazan en este tipo de trenes, y para proyectar la Marca Córdoba vinculada a valores como la calidad, el diseño y la innovación”.

Como ha recordado Blanca Torrent, “de nuevo, uniríamos joyería y patrimonio como atractivos de la ciudad. Como hacemos por medio de la campaña de comunicación de la asociación de joyeros, financiada por el IMDEEC, que está presente en FITUR para promocionar las empresas de Córdoba”.

Por su parte, la presidenta de la asociación de joyeros San Eloy, Milagrosa Gómez, ha destacado que “hablar de joyería en Córdoba es hablar de historia, ya que el trabajo de la joya y de los metales nobles forma parte de nuestra cultura como elemento productivo y de prestigio. Y sus productos son reconocidos por su calidad en todos los mercados internaciones”. Un acuerdo con RENFE “nos ayudaría a defender la Joyería de Córdoba como marca de garantía ligada al territorio de origen: un proyecto que estamos impulsando con ayuda del IMDEEC”.

