Farmacia Barata: del barrio a colarse en el podio de las farmacias online en España

Farmacia Barata es una farmacia online, con sede en el barrio cordobés de Ciudad Jardín, que distribuye sus productos de farmacia y parafarmacia a toda España y ha conseguido hacerse un hueco entre los principales negocios orientados a la venta y distribución de productos farmacéuticos en el país.

La farmacia Bergillos Jiménez, que abrió sus puertas en la calle Ximénez de Quesada en el año 1982, dio el salto a la distribución online en el año 2011, basando su éxito en sus diferentes ofertas, buen funcionamiento en compra, reparto y recogida de productos, y, especialmente, en “mantener la esencia de farmacia de barrio”, tal y como ha incidido Pedro Bergillos, uno de los dos farmacéuticos titulares. En 2015 lograron la autorización de la Agencia Española del Medicamento para vender online medicinas que no necesitan receta para su venta o dispensación.

“Nosotros hemos crecido en la pandemia y nos hemos mantenido. Seguimos siendo una farmacia familiar y local, el servicio de recogida tiene muy buena aceptación también. No queríamos reducirnos a ser una farmacia online”, ha afirmado Rafael Bergillos, farmacéutico titular también, que subraya la importancia de no perder la esencia del comercio local, de la farmacia de barrio, vinculada a un lugar pero que no renuncia a ampliar su negocio por todo el país.

Bergillos también ha hecho hincapié en la importancia de tener una base familiar y local dentro del negocio. “Los trabajadores son cordobeses y todos los pedidos se preparan y tramitan aquí”. Esto ayuda a mantener la cercanía con los vecinos del barrio, ya que pese al rotundo éxito que tiene en internet, consigue tener un trato cercano con los clientes habituales y vecinos.

Este año el negocio cumple 40 años desde Pilar Jimenez, madre de los dos farmacéuticos, iniciase la actividad y la realidad, pese a los buenos números y avances respecto a la distribución, ventas y clientela, es que la farmacia Bergillos no ha cambiado la esencia de la farmacia de barrio fundada por su madre . Por lo que independientemente de los resultados y recientes cambios en el negocio, las cosas pueden y deben seguir haciéndose bien. La cercanía y el valor de lo local quizá sean el elemento clave en el éxito de un negocio que poco o nada se parece al resto de negocios online.

Sus pedidos llegan a toda España (salvo Ceuta, Melilla y Canarias) en un plazo de entre 24 y 48 horas. A partir de los 59 euros no existen gastos de envío (salvo en Baleares, donde es 75).

El objetivo pasa por convertir a Farmacia Barata en esa farmacia que está abierta las 24 horas del día, pero sin necesidad de salir de casa. Gracias a esta doble vocación, Farmacia Barata ha logrado posicionarse a nivel nacional y multiplicar el negocio de una pequeña compañía cordobesa, con vocación local, pero también mundial.