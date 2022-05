Regresan los 30 grados en el primer fin de semana de Patios

A la primavera, por desgracia, le quedan pocas semanas de vida. A pesar de que mayo no ha hecho más que comenzar y es probable que las tormentas no hayan dicho su última palabra, lo cierto es que la previsión de los principales modelos meteorológicos no es nada halagüeña. Por el momento, lo único asegurado es el tiempo estable y el comienzo de la escalada de las temperaturas hasta situarlas en las puertas del verano. Este fin de semana, el primero durante la Fiesta de los Patios, será el inicio de dicha escalada.

Con la DANA ya alejada hasta el interior del Mediterráneo, se ha dado vía libre a la irrupción de la dorsal anticiclónica sobre territorio peninsular. En su seno el aire cálido del norte de África comenzará a abrazar el sur de la Península, donde se irá asentando poco a poco para instalar las máximas en el valle del Guadalquivir en el entorno de los 30 grados. Aquí las máximas podrán alcanzar puntualmente los 33 grados en el cierre del fin de semana.

El ascenso de las temperaturas, que situará a las máximas del orden de los 4 a 5 grados por encima de los valores normales para la época, será progresivo desde la tarde del jueves 5 de mayo. El calor irá sumando grado a grado con el paso de cada jornada, para pasar de los 28 o 29 grados de la jornada del viernes hasta los 31 o 32 grados de la tarde del domingo en el entorno de la capital. Ya durante la tarde del viernes podrán rozarse los 30 grados en localidades del curso bajo del Guadalquivir, como el caso de Palma del Río o Posadas.

Aunque será el eje del valle el principal foco de calor del fin de semana, en otros puntos del sur de la provincia también se podrá llegar a la marca de los 30 grados, en especial en localidades occidentales de la campiña cordobesa. En el resto las máximas quedarán algo más bajas a lo largo del fin de semana, rondando por lo general los 27 a 28 grados en las horas centrales del día. Las mínimas también notarán el efecto del aire cálido en altura y la mayor estabilidad, asentándose en el entorno de los 11 a 13 grados en toda la provincia.

