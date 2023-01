Córdoba volverá a congelarse durante el último fin de semana de enero

La semana más fría del año ha dejado también la temperatura más fría de los últimos 18 años. La mañana del jueves el termómetro del aeropuerto de Córdoba rozaba los 4 grados bajo cero como colofón a una serie de jornadas heladoras en toda la provincia. La estabilidad anticiclónica propia de finales de enero unido al intenso aire frío en altura, eran ingredientes suficientes para que el potente enclave que es el valle del Guadalquivir en su curso medio dejase uno de los valores más bajos registrados en toda la región andaluza.

Córdoba Aeropuerto registra la mínima más fría de enero desde 2005

Más

Así va a continuar durante el último fin de semana de enero. Las bajas temperaturas van a protagonizar las jornadas del viernes 27 al domingo 29 de enero en Córdoba, con mínimas que volverán a quedar por debajo de los cero grados en la mayor parte de la provincia a primeras horas de la mañana. De hecho, y en función al efecto que los procesos de inversión térmica dejen a lo largo del Guadalquivir, las mañanas del sábado y el domingo podrían terminar siendo las más frías de todo el episodio, superando incluso a los registrados dados en días anteriores.

Y es que el aire frío en altura no sólo no va a retirarse si no que llegará a reforzarse con el paso de las horas. La insistencia del flujo de componente noreste sobre la Península Ibérica hará que la masa de aire fría alcance su cénit durante el fin de semana, con temperaturas de hasta -4 grados a unos 1500 metros de altura. Esto hará que las mañanas del sábado y domingo el termómetro pueda dejar registros de nuevo en el entorno de los cinco grados bajo cero en cotas medias de la mitad norte de la provincia y mínimas de unos -2 o -3 grados a lo largo de la depresión del Guadalquivir.

Sin embargo, la posible ausencia de viento en capas bajas de la atmósfera durante el fin de semana, podría dejar en el entorno de la capital mínimas incluso más bajas de las previstas. De igual modo a lo ocurrido durante la jornada del jueves, el frío podría llegar a ser incluso más intenso, por lo que no podría descartarse que se den mínimas incluso por debajo de los -4 grados en algunos puntos del valle del Guadalquivir.

Además, el frío será muy patente durante las horas centrales del día. La persistencia del aire frío en altura se notará también en unas máximas muy bajas. A pesar del ambiente soleado que gobernará en toda la provincia durante el fin de semana, el termómetro a duras penas superará la barrera de los 10 grados en la vega del Guadalquivir. Hasta 11 o 12 grados llegarán las máximas en la capital mientras que en las localidades de Sierra Morena, Guadiato y Subbética podrán darse registros de entre 8 a 9 grados en las horas centrales del día.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.