El calor regresa en la recta final de la Feria de Córdoba

Fin al mayo festivo cordobés con el regreso del calor moderado en las horas centrales del día. Desde este viernes, las temperaturas máximas comenzarán a ascender en toda la provincia. El ascenso, será más notable en el valle del Guadalquivir, donde los registros podrán acercarse a los 38 ºC en la capital y el Alto Guadalquivir. Un mes en el que de nuevo volvieron a alcanzarse los 40 ºC (40.6 ºC) por tercera vez desde que hay registros en el observatorio de AEMet en el aeropuerto de Córdoba.

Este nuevo ascenso térmico no será ni mucho menos parecido al anterior y el domingo se iniciará un nuevo descenso de las temperaturas que parece tendrá continuidad la semana próxima. Este breve y transitorio regreso del calor no tendrá apenas importancia en el registro de las temperaturas mínimas. Ascenderán de forma general en toda la provincia, pero lejos de las tórridas madrugadas vividas hace una semana en localidades como Doña Mencía donde no bajaron de los 30 ºC hasta bien entrada la madrugada. El ascenso será más notable en el norte de la provincia donde esta semana se han llegado a registrar mínimas bastante frescas como los 6.7 ºC medidos en Espiel - Central Térmica el pasado 25 de mayo.

Pero el calor no vendrá solo. En la jornada del sábado la nubosidad de evolución diurna se irá haciendo más patente a partir del mediodía en el sur de la provincia. Allí, son posibles chubascos tormentosos débiles por la tarde que en principio, tendrán un carácter testimonial.

El domingo las máximas volverán a caer en torno a cuatro grados con respecto a las del sábado. El regreso de vientos más húmedos del sudoeste interrumpirán el ascenso iniciado el viernes y darán paso a un inicio del verano climatológico con temperaturas máximas más llevaderas durante el día y madrugadas lejos aún de registros que impidan conciliar el sueño.

