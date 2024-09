¿Hasta cuándo durará esta situación de bochorno?

El bochorno ha cogido protagonismo durante los últimos días, dejando una sensación térmica algo más elevada de la que realmente registran los termómetros, una situación propia de finales de verano, pero que se ha adelantado algo a la temporada, que suele ocurrir avanzado el mes de septiembre.

La previsión indica que poco a poco este calor ‘pegajoso’ irá remitiendo, al menos por las noches, permitiendo que los termómetros bajen de forma más consistente, especialmente a partir del miércoles, cuando los valores mínimos desciendan de los 20 ºC en gran parte de la provincia.

De momento, el arranque de semana se espera todavía cálido, con temperaturas que a pesar de ello no serán muy elevadas, aunque sí se espera que sigan dejando una sensación de bochorno. Valores que alcanzarán los 35-38 ºC de máxima en gran parte de la provincia, con una próxima noche que todavía será calurosa, pero que ya se notará algo más liviana que noches anteriores. Esta tendencia a un ambiente algo más amable continuará tanto el martes, como el miércoles, con una bajada de las temperaturas, que dejará días menos cálidos y noches más frescas, especialmente a partir del miércoles, cuando se espera que los termómetros nocturnos bajen de los 18 ºC en gran parte de la región, incluso de los 16 ºC en puntos de sierra.

De esta forma, la segunda mitad de semana se prevé menos cálida, aunque con nuevas novedades en los cielos. Los modelos apuntan a que la inestabilidad seguirá rondando la Península Ibérica, viéndose afectada por descuelgues de aire frío que volverán a generar chubascos y tormentas en numerosos puntos, de momento, la provincia cordobesa quedaría algo al margen de las zonas más activas, aunque igualmente estaría afectada con el aumento de la nubosidad y posibilidad de chubascos, que serían más probables en las sierras.

En cuanto al polvo en suspensión, que también está dejando junto al bochorno, una situación algo desagradable, se espera que se vaya retirando a partir del lunes, dejando un ambiente algo más limpio.

