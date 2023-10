Córdoba pulveriza su récord de calor en octubre por tercera vez en una semana

Córdoba ha vuelto a pulverizar su récord de calor para un mes de octubre por tercera vez en apenas una semana. Este viernes ha sido, con diferencia, la jornada con la máxima más alta del actual episodio de temperaturas anómalas en la Península. Tanto, que en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Córdoba nunca se habían alcanzado los 37,7 ºC. El récord actual apenas tiene unos días y es de 37 ºC. El anterior data del 1 de octubre de 2004, cuando se alcanzaron los 36 ºC en el observatorio de la capital. Es decir, el récord se ha batido por casi dos grados de diferencia.

La jornada ha sido muy calurosa en toda la provincia de Córdoba. Nuevamente, el punto con la temperatura más alta ha estado en Montoro, donde a las 17:00 la temperatura era de 37,9 ºC. Es probable que se hayan superado los 38,1 ºC de este lunes, hasta ahora la temperatura más alta de Andalucía para un mes de octubre. Este viernes, por ejemplo, se han superado los 38 ºC en varios puntos de las Islas Canarias.

En Córdoba han caído los récords de calor de nuevo. Doña Mencía, por ejemplo, ha batido su récord en prácticamente tres grados. Este viernes se han alcanzado los 36,3 ºC, una temperatura muy superior a los 33,5 ºC del año pasado.

Los récords han caído también en estaciones como Priego de Córdoba, que por primera vez en un mes de octubre supera los 35 ºC, y en Aguilar de la Frontera, que ha marcado también más de 36 ºC. En el norte, en Hinojosa del Duque, se han ido a los 34,5 ºC de forma provisional.

