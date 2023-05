Adiós a un abril histórico en Córdoba con hasta 16 récords por calor

El mes de abril de 2023 ya es historia, y para la historia climática de Córdoba lo son los datos registrados en Córdoba Aeropuerto. Hasta siete récords por calor se han batido, entre medias mensuales y datos diarios tanto en mínimas como en máximas.

El abril más caluroso en temperatura media

Con 19.5 °C, abril de 2023 se coloca como el más cálido en Córdoba Aeropuerto. Superó al mes de abril de 1997 por 0.4 grados, y en 3.5 grados la media de la serie de datos (1959-act.). La anomalía positiva respecto al periodo de referencia oficial, 1991-2020, ha sido de 2.9 grados.

La media mensual de las máximas, destrozada a ritmo de 30 grados

Treinta días por encima de la media día a día. Las temperaturas máximas no dieron tregua alguna. Y no solamente eso, sino que además fueron desorbitadas. Tal es el punto, que por primera vez un mes de abril ha superado los 30 grados de media mensual de las máximas. Con 30.1 °C, ha superado, nada más y nada menos, que por 3.2 grados el anterior récord de abril. Los 26.9 °C registrados en 2017 han quedado reducidos a una mera anécdota, cuando entonces superaron por casi 1 grado los 26.0 °C de 1997.

La anomalía positiva respecto a la media 1991-2020 es espantosa: 6.5 grados. Una diferencia respecto a la media que es todavía mayor si se toma la serie completa, de 1959 a 2022: 7.3 grados. Si no es suficiente, y para tener más perspectiva, solamente existen 10 meses de mayo con mayor media en las máximas que este mes de abril.

Hasta 17 días de los 30 del mes han superado los 30 grados de máxima. El récord anterior era de siete días. No existían los 35 grados en Córdoba Aeropuerto, y este abril ha habido cuatro máximas por encima de esa cifra.

Tres días seguidos batiendo la temperatura máxima absoluta del mes

La superación de valores extremos no ocurre todos los días. Pero si esto ocurre no uno, sino hasta tres días seguidos, es señal de que algo completamente inusual e histórico está ocurriendo. El 30 de abril de 1997, Córdoba Aeropuerto registró 34.0 °C, temperatura que superaba los 33.6 °C del día anterior y que había superado los 33.2 °C que se habían dado en 1964. Los 34.0 °C volvieron a darse en 2017, solo que tuvieron lugar 12 días antes que aquel 30 de abril de 1997. Ese era el techo hasta el pasado martes 25 de abril, cuando el termómetro registró 35.1 °C. Al día siguiente, el miércoles 26, la temperatura máxima récord subió hasta los 36.7 °C. Y quedaba más calor. El jueves 27 el dato del miércoles saltaba por los aires y la máxima se fue a 38.8 °C, la más alta en España peninsular desde que hay datos. Y en Europa. Casi 5 grados más que el récord de 1997 y 2017.

Dos días seguidos batiendo la temperatura mínima más alta del mes

Si complicado es batir un valor extremo, que además de romper el techo de las máximas se supere también en las mismas fechas el de las mínimas más altas, es otra muestra más (si no había suficientes) de un abril para reflexionar profundamente. Hasta el viernes 28, la mínima más alta registrada en un mes de abril era de 16.4 °C, el 6 de abril de 2011. Dicho viernes, la mínima no bajó de 16.7 °C. Pero el sábado 29 volvió a batirse, al no bajar la temperatura en toda la noche de 17.6 °C, casi más de 1 grado respecto al día anterior.

Y otros siete récords más

Córdoba Aeropuerto batió otros récords en abril. El jueves 27 fue el día más cálido en temperatura media, al superar con 25.6 °C por 1 grado el anterior récord, de 24.6 °C el ya olvidado 30 de abril de 1997. Y de nuevo, se batió al día siguiente. El viernes 28 la temperatura media diaria se fue a 26.6 °C.

En las máximas se recogieron otros cuatro récords. Los 35, 36, 37 y 38 grados más tempraneros en el año. Los 35 grados más precoces se dieron el martes 25, los 36 grados el miércoles 26, y los 37 y 38 grados el jueves 27. Los cuatro valores que eran récords se habían dado en mayo, adelantándose hasta dos semanas en el caso de los 37 y 38 grados más tempraneros.

Por último, la máxima inferior más alta (la temperatura máxima más alta de entre las más bajas registradas cada mes de abril) también ha batido récord. La máxima inferior más alta era de 20.4 °C el 30 de abril de 2011. Este mes de abril las máximas no han bajado de 25 grados, con 25.2 °C el día 13.

El tercer abril más seco en los registros

Y si con las temperaturas no fue suficiente, el mes solo recogió 2.2 mm, un 4 % de la media mensual. Se trata del tercer abril más seco, por detrás de 1973 (1.6 mm) y 1977 (precipitación inapreciable, inferior a 0.1 mm). O dicho de otra forma, el abril más seco en los últimos 45-50 años.

