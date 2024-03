La Aemet estudia los tornados de Córdoba, con chapas que volaron más de un kilómetro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha iniciado una investigación tras lo que ocurrió en Córdoba capital en la madrugada del pasado sábado. Sobre las 1:30 de la madrugada, una racha de viento extremo arrasó todo lo que encontró a su paso. Este lunes, por ejemplo, en la zona del Fontanar aún era visible una enorme chapa de varios metros que habría volado desde el pabellón polideportivo Menéndez Pidal, en las inmediaciones del hospital Reina Sofía. La distancia en línea recta entre las instalaciones universitarias y la avenida de Virgen del Mar es de más de un kilómetro.

Los trabajadores de la Aemet han analizado sobre el terreno todo el recorrido que habría tenido el presunto “tornado”, a falta de confirmación oficial. De hecho, no se descarta que hayan sido varios y no uno solo, por los daños que se han analizado y por las diferentes trayectorias que habría tenido. El informe que ahora elaborarán estos científicos no será definitivo hasta dentro de unas semanas, aunque habrá un reporte en el canal Sinobas de la agencia elaborado este mismo domingo que probablemente será validado como posible tornado.

Los investigadores han tratado de determinar la velocidad de los vientos alcanzados por los daños analizados. Así, han analizado por ejemplo cómo el viento arrancó de cuajo árboles sanos en el parque Cruz Conde, junto al edificio de gobierno del hospital Reina Sofía de Córdoba o el famoso eucalipto de la Puerta Sevilla ya en la avenida de Vallellano. También las palmeras del Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral sufrieron daños y dos cayeron al suelo. Los trabajadores de la Aemet se subieron a las azoteas del Reina Sofía, desde comprobaron cómo los presuntos tornados llegaron a mover maquinaria de climatización de dos toneladas de peso.

Además, los trabajadores se han entrevistado con varios testigos, como los moradores de una vivienda en el Fontanar. El polideportivo ha sufrido graves daños, con la caída de muros. Parte del material deportivo voló y llegó a impactar contra viviendas del parque Cruz Conde. En las inmediaciones del Fontanar, de hecho, han aparecido restos del pabellón Menéndez Pidal, lo que da una idea de la violencia de los vientos.

A falta del análisis definitivo, se tratará de comprobar la velocidad de las rachas de viento. Este informe será vital para que los afectados puedan acabar reclamando el abono de los daños a las compañías aseguradoras. También para certificar la presencia del primer tornado verificado que impacta en el casco urbano de la ciudad de Córdoba.

Mientras tanto, el Ayuntamiento trata de limpiar los destrozos y de hacer balance de lo sucedido. En la capital se registró un centenar de incidencias, que fueron especialmente visibles ya por la mañana. De madrugada, en la zona había pocos peatones y eso evitó una desgracia. Sí que hay algunos vídeos de las 1:30 en las inmediaciones del centro comercial El Arcángel con el viento desplazando contenedores y casi doblando los naranjos.

En principio, se calcula en un centenar el número de árboles afectados, bien por la rotura de ramas o directamente por su derribo. También se trata de evaluar lo ocurrido en las instalaciones polideportivas del Fontanar y en numeroso mobiliario urbano, destrozado por las fuertes rachas de viento, como contenedores, señales de tráfico y semáforos, entre otros.