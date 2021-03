Es Domingo de Ramos y el bullicio no aguarda a las puertas de la Real Parroquia de San Lorenzo Mártir. Clarea el cielo y el templo sí está dispuesto para abrir. Aunque no para asistir a la salida de Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal en Jerusalén, que cada año marca el inicio de estos días. La Semana Santa de 2021 es distinta a todas las demás, incluso a la de 2020: esta vez no hay procesiones pero al menos son posibles los actos. Sin estaciones de penitencia, tampoco hay música en la calle. Pero los sones cofrades tienen su presencia, al igual que en templos los titulares de las diferentes hermandades, gracias a conciertos como los celebrados durante la mañana del Sábado de Pasión. Y no sólo en la capital, por supuesto.

Marchas para escuchar una Semana Santa distinta es lo que hubo, por ejemplo, en la Víspera del día de las palmas, que es este domingo, en Espejo. Así, la localidad de la Campiña Este – Guadajoz albergó durante el mediodía del sábado el segundo ‘Sones de Pasión’, que corrió a cargo de la Asociación Musical Maestros Jurado y Carretero. La batuta la manejó su director, Francisco José Jiménez, quien eligió un repertorio acorde a estas fechas, como no podía ser de otra forma. El recital tuvo lugar dentro de la Caseta Municipal y con un aforo limitado además de con cumplimiento exhaustivo de las normativas por la Covid-19. Pese a contar con sólo tres ensayos, la formación completó una gran actuación, en la que sonaron obras como Amarguras, de Manuel Font de Anta, o Pasa la Virgen Macarena, de Pedro Gámez Laserna.

Las marchas tuvieron su lugar también en la capital, esta vez de la mano de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza. Dicho conjunto disfrutó de la ocasión de efectuar su tradicional concierto de Cuaresma, todo después de que, como en el caso de Espejo y en cualquier otro en toda España, en 2020 no hubiera opción de ello. Lo hizo en el Colegio Virgen de la Esperanza, también con un aforo reducido y entre las obligadas y necesarias medidas de higiene sanitaria. Esta cita gozó, por si fuera poco, de un carácter mucho más especial y emotivo al llevarse a término en memoria de José Prieto. La formación quiso, así, recordar a su hermano y periodista, redactor de CORDÓPOLIS -entre otros medios- entre 2016 y 2019, tristemente fallecido el pasado mes de febrero.

Ambos conciertos fueron sólo una muestra de los que distintas bandas y agrupaciones tratan de desarrollar desde la Cuaresma y también durante Semana Santa. Ejemplo de ello fue la actuación también de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia el pasado jueves en la parroquia Santa María de Gracia y San Eulogio (Trinitarios) dentro de los actos cultuales de la corporación homónima. O lo van a ser, ya en los próximos días, los recitales organizados por el Cabildo y el Ayuntamiento. Porque el Patio de los Naranjos, de nuevo con aforo limitado y medidas oportunas, va a ser escenario de tres eventos musicales entre el Lunes Santo y el Miércoles Santo con las actuaciones de la Asociación Músico Cultural Cristo del Amor, la Banda de Música María Santísima de la Esperanza y la Banda de Música Nuestra Señora de la Estrella, respectivamente.