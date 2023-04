Estos son los itinerarios previstos para este Viernes Santo

Si bien el Viernes Santo se desarrolla por la tarde, como el resto de jornadas de la Semana Santa de Córdoba, una cita hay antes de las estaciones de penitencia. Es el tradicional Vía Crucis con el Señor de la Caridad, que portan miembros del Tercio Gran Capitán, Primero de la Legión. El cortejo parte de San Francisco y San Eulogio a las 11:00, mientras que la entrada está prevista a las 14:00. En lo que al día se refiere, el comienzo lo establece la salida de la Soledad: a las 17:00 desde Santa María de Guadalupe (Franciscanos). Esta hermandad es la primera de las seis que realizan su procesión en esta ocasión.

A las 17:20 prosigue el Viernes Santo con la Conversión, que parte de Nuestra Señora del Rosario, del barrio de Electromecánicas. Mientras, a las 18:50 arranca la estación de penitencia de la cofradía de los Dolores. Esta cofradía comienza su recorrido desde un cocherón próximo a la iglesia hospital de San Jacinto, en Capuchinos. Y diez minutos después, a las 19:00, está fijado el inicio de su trayecto por la ciudad de la Expiración, que parte de la Real Iglesia de San Pablo. Posteriormente es la del Descendimiento la hermandad que pone su cruz de guía en la calle. Lo hace a las 19:40 desde San José y Espíritu Santo, en el Campo de la Verdad. Así, corresponde al Santo Sepulcro completar las salidas del Viernes Santo. Esta corporación sale a las 20:50 de la iglesia del Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía).

En cuanto a la Carrera Oficial, corresponde a la Soledad su apertura. La hermandad de Franciscanos inaugura el recorrido común a las 20:10. Tras ésta continúan la Expiración (20:32), el Descendimiento (20:58), la Conversión (21:40), los Dolores (22:00) y el Santo Sepulcro (22:40). La jornada concluye ya en la madrugada del Sábado de Gloria, en concreto a la 3:10 con la entrada de la corporación de la Conversión.

