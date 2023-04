Estos son los itinerarios previstos para este Lunes Santo

El Lunes Santo cuenta con otras seis cofradías en la calle. Esta jornada es conocida como la de los barrios, pues las hermandades de zonas que no pertenecen al casco histórico tienen relevancia. También es día de claro contraste entre la bulla y el silencio al haber corporaciones de ambas tipologías. El inicio lo marca la Merced, que arranca su estación de penitencia a las 15:45. Ésta sale desde San Antonio de Padua, en el Zumbacón. A las 16:40 comienza el recorrido por Córdoba de la Estrella, que en su caso sale de la parroquia de San Fernando, en la Huerta de la Reina.

A las 18:00 arranca la estación de la Vera Cruz, otra corporación de barrio: su trayecto hasta la Mezquita Catedral tiene su inicio en San José y Espíritu Santo, en el Campo de la Verdad. Céntrica es la siguiente hermandad en poner su cruz de guía en la calle. Se trata de la Sentencia, que parte desde San Nicolás de la Villa a las 18:45. Y a las 20:00 el silencio llega al barrio de San Lorenzo. Del templo con el mismo nombre parte el Remedio de Ánimas. Ya a las 20:20 comienza el recogimiento también tiene lugar en San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), desde donde parte el Vía Crucis.

En cuanto a la Carrera Oficial, la jornada comienza a las 19:20 con la Merced. Es esta hermandad la que cubre el recorrido común en primer lugar. Tras la misma acuden a la Mezquita Catedral la Vera Cruz (19:56), la Estrella (20:21), la Sentencia (20:56), el Vía Crucis (21:37) y el Remedio de Ánimas (22:03). Mientras, en lo que al cierre del día se refiere, todas las cofradías concluyen sus estaciones ya en la madrugada del Martes Santo. La última en completar su procesión es el Vía Crucis, que tiene prevista su entrada a la 1:15.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!