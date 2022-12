Los Blázquez, donde visitar el Belén artesanal más sostenible

Los Blázquez, un pueblo de apenas 700 habitantes del norte de la provincia de Córdoba, cuenta en estas fechas navideñas con un poblado anexo muy particular. Se trata de un Belén totalmente artesanal, realizado a gran escala en un espacio de 1.700 metros cuadrados y con materiales respetuosos con el medio ambiente, que se ha convertido en un atractivo para vecinos y visitantes.

El Belén Artesanal de Los Blázquez empezó a gestarse en 2016, con una primera edición donde solo se reprodujo la estampa del Nacimiento. Pero, con los años y su éxito, ha pasado a ser un auténtico escenario por donde recorrer distintos espacios diferenciados, con 34 escenas distintas y 65 personajes.

Todo ello se expone al visitante en una antigua almazara del pueblo, un edificio de piedra en cuyo patio y exteriores se establece este año entre el 2 de diciembre y el 8 de enero este particular Belén. Completamente hecho a mano, figura a figura y escena a escena, por un equipo que llega a una docena de personas en los últimos días antes de su inauguración.

Materiales como la cuerda, la tela arpillera o el esparto son la base de este Belén sostenible, donde las escenas también se nutren de utensilios y productos de cada uno de los oficios representados como la alfarería, la espartería, la carpintería o la herrería. Una zona de mercado muestra puestos de verduras y hortalizas, una panadería, un puesto de venta de telas, una carnicería o una taberna, entre otros, entre los que se puede pasear.

Y siguiendo el recorrido, el visitante se encuentra con el poblado, donde edificaciones hechas a gran escala simulan las casas de Belén, antes de la zona donde se recrean las labores agrícolas y ganaderas con las que se ganaban la vida, con un huerto real, la recogida de la aceituna o la pesca, como algunas de estas escenas.

La zona final de este recorrido la protagoniza el Portal de Belén, ante el que los Reyes Magos se sitúan. Dentro, bajo techo, María, San José, el niño Jesús y la burra y el buey, no faltan en esta escena principal, además de otras también señeras como el palacio de Herodes, la Anunciación de los ángeles a la Virgen o la Anunciación a los pastores.

Todo es puro realismo y materiales naturales en esta escenificación artesanal del Belén en Los Blázquez. La antigua almazara -que se puede visitar en su interior- se ha aprovechado también para que sus muros sirvan de escenario perfecto a esta recreación. Una recreación que, cuando cae el sol, también se torna especial con una cuidada iluminación.

La música de los villancicos acompaña al visitante durante todo el recorrido por el Belén Artesanal, abierto al público de 10:00 a 22:00. Y los visitantes también pueden ser partícipes en los concursos organizados en esta actividad, desde el sorteo de paletillas de jamón cada semana, hasta el premio a la mejor foto hecha en el Belén para quien consiga más Me Gusta en sus redes sociales. Y es que, con este Belén Artesanal, vecinos y visitantes viven de otra forma la Navidad.

