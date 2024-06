La salud mental, un término tabú en el periodismo deportivo

Una de las charlas que más se deberían repetir en la sociedad actual, pero más aún en lo que a periodismo deportivo se refiere. No son pocos los profesionales de la comunicación que tienen que dar un paso al lado en la profesión porque sienten estrés, ansiedad o incluso han tenido problemas de salud más graves porque se han acrecentado por la inmediatez que te provoca el día a día, además de los diversos insultos y toxicidad que se recibe por redes sociales. Es por ello que es necesario conocer las historias de primera mano y esta vez ha sido un periodista tanto de Cordópolis como de Cordobadeporte quien ha contado su testimonio.

Y es que la Asociación de la Prensa Deportiva Cordobesa ha organizado un coloquio donde el periodista Rafa Ávalos ha sido el gran periodista, ya que ha contado su testimonio de primera mano después de su proceso de recuperación. Y es que el cordobés tuvo que dar un paso al lado en el periodismo deportivo, donde ejercía el papel de jefe de Deportes en Cordópolis, por diversos problemas de salud mental. En este evento, guiado por la profesional de la comunicación Rosa Gema García, ha contado su experiencia personal y ha dado una serie de consejos para que esto no le ocurra a sus compañeros de profesión.

Aun así, no será el único evento de este estilo que organice la asociación. La intención es profundizar sobre un problema que empieza a ser muy frecuente dentro de la profesión. En los últimos años, en Córdoba no fueron pocos los que tuvieron algún tipo de trastorno. Causas son, entre otras, la sobrecarga de trabajo o la necesidad de la inmediatez informativa. También la complejidad a la hora de conciliar laboral y personalmente, o con la familia en no pocos casos. Es por ello que la segunda charla, que tendrá lugar la próxima semana, intervendrá Johanna Alaminos, la psicóloga que suele trabajar con el Córdoba CF. Ella es conocedora de la relación entre el periodismo y la salud mental y tratará de ofrecer consejos para sobrellevar de la mejor manera posible la actividad periodística.