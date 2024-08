Rafa Lozano Jr, descontento y triste con los jueces: “Valoran lo que les da la gana”

Abrupto y amargo desenlace para Rafa Lozano Jr. en los Juegos Olímpicos de París. El cordobés cayó eliminado de la lucha por las medallas tras una dura derrota en cuartos de final ante el dominicano Yunior Alcántara, en un combate marcado por la polémica, dado que, aunque el sudamericano fue mejor en el inicio de éste, el empuje de El Balín hizo que fuese llevando la pelea a su terreno con el paso de los asaltos. De hecho, entre el segundo y el tercero conectó más golpes certeros, aunque su rival jugó con la estrategia de celebrar a su favor cualquier contacto, tratando de desviar la atención de los jueces.

Así, la situación se resolvió con 3-2 a favor de Alcántara, que deja a Lozano sin opción de luchar por la medallas. Nada más conocerse el resultado, el púgil se vio superado por la frustación y rompió a llorar en pleno ring, dado que se ponía fin a su sueño.

“No me voy enfadado, pero sí triste por el resultado, al final a todo el mundo le gusta ganar, hoy me ha tocado perder. Todo son piedras y lo voy a superar. Mi padre me ha enseñado a que cada piedra te haga crecer más”, declaró a los micrófonos de la Cadena SER. Es más, sobre el arbitraje sí que se mostró muy molesto, subrayando que su progenitor “no estaba de acuerdo con el arbitraje, al igual que yo, porque no he visto que el otro haya hecho nada en el segundo y el tercero para ganar. Se ha dedicado a correr, sin marcar ningún punto”. En definitiva, puntualiza que “los árbitros son así, valoran muchas veces lo que les da la gana”, pero “no quiero justificar nada. Lo puedo hacer mejor y toca aprender”.

Con todo, apenas tiene 19 años y un largo recorrido por delante, aunque expresa que “las oportunidades hay que aprovecharlas en su momento, no sabes si se van a poder repetir”. Pero el objetivo de este púgil, pese a la frustación actual, ya está fijado en los siguiente Juegos, donde, con más madurez, espera dar un paso adelante en busca del podio.