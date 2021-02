El marcador de CORDÓPOLIS: resultados y clasificaciones del 21 de febrero

Como suele suceder, y más si cabe con tantos clubes en el repaso, el fin de semana depara resultados de todos los tipos para los representantes de la provincia. Aunque los más significativos son esta vez los favorables. De nuevo, la comparecencia de los conjuntos cordobeses es incompleta por diversas circunstancias. Por ejemplo, en Reto Iberdrola no juega esta vez el Córdoba Femenino (fútbol). No es el único que no salta al verde en esta ocasión, toda vez que la categoría viviera jornada de descanso. Sin embargo, sí actúa el Pozoalbense con motivo de un partido aplazado por Covid-19. En Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), mientras tanto, el Patrimonio de la Humanidad vive su novena suspensión. Por último, el Folder Maristas deja atrás una fecha de descanso en N1 Nacional (baloncesto).

De vuelta a los equipos que sí compitieron, sobresalió en esta ocasión el triunfo del Deportivo Córdoba. Más que nada porque con estos tres puntos certificó su plaza en la segunda fase por el play off en Segunda femenina (fútbol sala). No menos valiosa fue la victoria que logró el Córdoba en Segunda B (fútbol), ya que con ella se reengancha a la pugna por las posiciones la etapa por la promoción. También digna de mención fue la conseguida por el Ángel Ximénez en Sacyr Asobal (balonmano) al producirse ante uno de los grandes del campeonato, el Fraikin Granollers. Y no menos resaltable resultó la lograda por el Climanavas Agrometal Peñarroya de cara a sus aspiraciones de permanencia en EBA (baloncesto). Todos los resultados y enlaces a clasificaciones, en el gráfico.