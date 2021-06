Julia Figueroa, ante una oportunidad de certificar su presencia en Tokio

Un regreso esperado al tatami para certificar que estará en la capital japonesa para la cita olímpica. Después de un regreso dubitativo en el 2021 a causa de las lesiones, Julia Figueroa se rehizo en el Máster de Doha tras prácticamente un año sin competir con una meritoria séptima posición e incluso peleando el bronce. Tras ello, su desarrollo fue in crescendo y consiguió su medalla en la segunda competición en la que participaba: el Grand Slam de Tel Aviv (Israel), del que salió con una presea bronceada. Un metal del mismo tipo en el Grand Slam de Tiflis (Georgia) y una séptima plaza en el Campeonato de Europa de Lisboa son sus antecedentes en 2021 para llegar hasta la cita del Mundial de Budapest, que tomará comienzo el próximo 6 de junio y finalizará el día 13 del mismo mes.

En la categoría de -48 kilos, la cordobesa afincada en Valencia tiene entre ceja y ceja asegurar cuanto antes su billete directo a los Juegos Olímpicos de Tokio, para lo que, además, no se presentó al Grand Slam de Kazan (Rusia) a principios de mayo. Según atestiguó al digital Cordobadeporte, quería llegar en las mejores condiciones a la cita en Hungría y no acudir al campeonato en tierras rusas era su vía más accesible. Con una única plaza en la Real Federación Española de Judo, Figueroa parte como sexta clasificada en su categoría, aventajando con gran distancia a su perseguidora Laura Martínez, en duodécimo lugar. Así, un gran rendimiento en Budapest podría acercarle aún más a Tokio, aunque no matemáticamente. A pesar de que los Juegos Olímpicos van a realizarse, aún existen dudas sobre su organización, ya que la pandemia del coronavirus aún sigue causando estragos en numerosos países y las medidas restrictivas van variando a cada día que pasa.

Además, la judoca del Terra i Mar valenciano acudirá a la capital húngara como la tercera mejor del mundo en la categoría de -48 kilos. No se perderá la cita la líder en este apartado, la kosovar Distria Krasniqi, y habrá que ir hasta la cuarta clasificada para encontrar a la siguiente participante justo antes de la cordobesa. Se trata de la mongola Urantsetseg Munkhbat, que estará en liza como la cuarta mejor. Como se ha mencionado anteriormente, Julia Figueroa participará como sexta y con el firme propósito de que una buena actuación le aúpe aún más cerca de la Villa Olímpica tokiota. De ir, será su segunda oportunidad olímpica, aunque querrá dejar su listón particular más alto tras caer en Río de Janeiro 2016 en primera ronda contra la cubana Dayaris Maestre. Para ir a Tokio antes se pasa por Budapest.