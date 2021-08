Isidro Callejas logra un doble triunfo ‘rookie’ en el mítico circuito de Spa

Es su tercera competición continental, pero es como si llevara toda la vida -como suele decirse-. Aunque no lo alcanza en la general, sí sube el podio en la clasificación de su categoría. Y lo hace para estar en el cajón más elevado de todos. Pero no es todo, ya que en términos globales cierra con una novena y una cuarta plaza. Dicho balance da muestra del potencial de Isidro Callejas, que brilla de nuevo en un TCR Europe en que interviene como el piloto más joven de la historia. Como añadido al resumen, todo ello lo consigue el cordobés en un circuito mítico como es el belga de Spa.

La consecución de tan significativo logro no fue sencilla para el automovilista, que se da cita en el campeonato europeo con un Honda Civic Type R TCR y como miembro del Brutal Fish Honda. No en vano, el circuito de Spa Francorchamps no varió apenas de su característica habitual y ésta es la imprevisión climatológica. Contra ese aspecto luchó Isidro Callejas desde el principio, con unos entrenamientos clasificatorios en los que fue el más rápido durante buena parte de la Q1. Pese a participar con un lastre de 30 kilógramos en su coche por los buenos resultados en la anterior cita, disputada en Países Bajos, pudo firmar su pase a la Q2 para estar entre los 12 primeros de parrilla.

Ya en la Q2, el cordobés peleó de nuevo y fue a más hasta que decidió asegurar su novena posición de salida. De esta forma, se liberó de peso para el siguiente meeting del TCR Europe -en Nürburgring, Alemania, el 4 y 5 de septiembre-. En la competición en sí, Isidro Callejas tuvo un problema inicial: los neumáticos tenían ligeros cortes y hubieron de cambiarse. Tal circunstancia condicionó al joven piloto, si bien no impidió que completara un gran papel. Fue después de que el safety car tuviera que salir en la primera vuelta tras un accidente múltiple. Hecho el relanzamiento, entró en una dura e interesante pugna con el mundialista Tom Coronel. Él y el neerlandés lucharon por el noveno puesto, que fue definitivamente para Callejas, que además obtuvo la victoria rookie -o de novatos en español-.

Para la segunda carrera, el circuito de Spa guardaba una sorpresa y ésta fue la lluvia. Tocaba tomar una medida, otra vez, respecto de los neumáticos. El piloto y su equipo, el Brutal Fish Honda, apostaron por montar en seco en el tren delantero y de mojado en el trasero. Sea como fuere, Isidro Callejas compitió por la segunda plaza con Teddy Clairet, que se la arrebató, y después por el tercer cajón del podio, que se le escapó por poco en la general, en la que terminó en un meritorio cuarto lugar, pero no en la categoría rookie. Por tanto, el cordobés cerró con doble victoria entre los novatos y sumó otra actuación notable después de ser tercero en Zandvoort (Países Bajos) en el mes de junio.

A pesar de su éxito, Isidro Callejas se mostró cauteloso aunque satisfecho tras el final del meeting en Bélgica. “El fin de semana fue mejor de lo que esperábamos, al tener Spa tantos desniveles y llevar 30 kilos de lastre. Hemos tenido buen ritmo desde los primeros entrenos”, expuso el cordobés de inicio. “En la primera carrera he disfrutado mucho peleando con Tom Coronel y la segunda creo que ha sido mi mejor carrera en lo que llevamos de campeonato”, aseguró acto seguido. Con todo, el joven piloto ya miraba a la siguiente cita. “En general, es un fin de semana muy positivo, nos llevamos muchos puntos y ya pensamos en Alemania”, concluyó.