Fátima Gálvez paladea su oro olímpico: “Sabe a gloria bendita”

Hace feliz a todo un país. Sobre todo, a los amantes del deporte, como es lógico. Pero no sólo ella, también su compañero de aventura, Alberto Fernández. Ambos regalan además del primer oro a España una imagen memorable: el uno le cuelga la medalla a la otra, y viceversa. Con tanto sacrificio, no sólo en esta cita sino durante años, resulta normal que la alegría fuera máxima para Fátima Gálvez. La deportista de Baena logra su anhelo y alcanza una medalla en Juegos Olímpicos, y lo hace con la mejor posible. Razón más que suficiente, también tras una competición exigente y complicada, para rebosar satisfacción y euforia.

La cordobesa hizo historia este sábado en Tokio, si bien confesó que no lo pasó muy bien durante la prueba. Principalmente al comienzo y debido a un problema a la hora de ubicar los objetivos. “He sufrido un poquito más, sobre todo en los primeros platos porque no los veía en la salida por mi técnica, por cómo disparo”, admitió la tiradora a los micrófonos de Televisión Española (TVE) tras subir al primer cajón del podio en la modalidad de equipo mixto en foso olímpico. Consiguió ese escalón principal junto con el madrileño Alberto Fernández, con quien queda demostrado que forma una dupla excelente. Con todo, Fátima Gálvez aseguró mantener la certeza de que obtendrían el metal. “Tenía la confianza de que iba a salir todo bien, ya lo hablamos en su momento. Veníamos preparados y al final lo hemos conseguido”, aseveró.

Además, la baenense quiso incidir en que “era la primera vez que se competía en esta modalidad en unos Juegos Olímpicos”. Hacía referencia al formato de equipo mixto, en el que lleva mucho tiempo de la mano de Alberto Fernández. “Es verdad que podemos decir que hemos competido muchísimas veces en Copa del Mundo. Pero nunca se había visto nuestra calidad de tiro”, expresó al respecto. “Sabíamos que en Tokio se iba a hacer realidad nuestro sueño, y se ha hecho”, agregó una Fátima Gálvez feliz al máximo. La tiradora también habló para los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE) después de la obtención del oro olímpico y afirmó que la presea sabe “a gloria bendita”, más si cabe “una vez que se ha terminado el sufrimiento en la final”.

“Lo estoy disfrutando muchísimo”, aprovechó para resaltar la deportista de Baena, que si ya era referente de su disciplina a nivel internacional ahora lo es indiscutiblemente. Aunque, en efecto, no todo fue bonito en la competición de este sábado, como admitió también en la emisora pública de radio. “Te mentiría si te dijese que no existían los nervios porque sí los había”, comentó para concluir que dicha situación no era “nada que impidiese hacer una buena participación”. “No ubicaba muy bien la salida del plato por cómo es mi técnica, pero al final ha salido todo bien. No es excusa, pero no ha sido por nervios sino por cansancio”, indicó sobre su dubitativo arranque. “Sabiendo que tengo a Alberto (Fernández) al lado, que lo rompe todo, me he relajado un poco, vamos a decir eso”, concluyó entre sonrisas.