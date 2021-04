'Soft skills', GG o meta: los 'eSports' y su particular vocabulario

El nuevo entretenimiento está aquí y es necesario aprender cómo funciona. Los eSports han llegado para quedarse y la empresa cordobesa GKR ha organizado, conjuntamente con otras empresas, unas jornadas para dar a conocer este sector a los más jóvenes. El pasado viernes comenzó el Córdoba FUT Days con una conferencia y a lo largo de este fin de semana se ha ido sucediendo el torneo amateur de FIFA 21 con la representación de clubes como el Córdoba CF eSports, Granada CF eSports o Linares Deportivo eSports, entre otros. Sin embargo y como en cualquier otro deporte, este ámbito tiene un vocabulario preciso dónde los profesionales se comunican de manera más fluida y CORDÓPOLIS lo explicará de forma más generalizada, ya que cada videojuego puede tener sus propios tecnicismos, pero todos tiene una jerga en común utilizada a lo largo de todas las charlas que se darán durante el transcurso del evento.

En primer lugar, es importante explicar la principal expresión que fue utilizada en la conferencia guiada por Yoshuá López Serrano. Este profesional de los eSports trajo una charla sobre cómo ser gamer profesional y la importancia de las soft skills, pero, ¿qué es esto? Son las cualidades personales que se requieren para llevar a cabo la práctica de este deporte y tener éxito en un espacio determinado. Son la suma de características de la personalidad, habilidades sociales, habilidades del lenguaje y otros rasgos que identifican a cada uno de los seres humanos. Por ello, esto tiene estrecha relación con los deportes electrónicos, ya que son la base de todo jugador amateur. Por otro lado, las hard skills son las habilidades requeridas para llevar a cabo una determinada tarea y se adquieren por medio del entrenamiento. Debido a esto, estas competencias van unidas y en los eSports son igual de importantes las dos, siendo las soft skills las virtudes que no se ven como la relación con los demás compañeros.

Mientras tanto, los jugadores dentro de la partida -ya sea o no en competición considerada como eSports- se suelen desear suerte antes del comienzo de la misma con el mensaje GL -good luck- que se traduce del inglés como buena suerte. Asimismo, esta especie de nota también sucede al final de la partida con un GG -good game- que se vuelve a traducir del lenguaje anglosajón como buena partida. Por otro lado y saliendo al exterior de todo lo que no sea dentro de los píxeles, los profesionales de los deportes electrónicos también analizan cómo está actualmente el videojuego y qué cosas deben explotar los jugadores. Por ello, el término meta -cuyas siglas significan Most Efficient Tactic Available- se aplica a adaptarse a cada actualización de un juego en específico para sacar el máximo beneficio del mismo y adaptarse para no encallarse en la monotonía.

Aunque no todo queda aquí. Como los analistas del fútbol o de cualquier otro deporte, los profesionales de los eSports deben analizar cómo está la situación y qué cosas deben ser utilizada por los jugadores. Por ello y con el fin de equilibrarlo, los programadores de la empresa desarrolladora de un videojuego en concreto alteran positivamente o negativamente los atributos de un personaje. A esto se le denomina buff -en caso de que lo mejoren- o nerf -en caso de que lo empeoren-. Por otro lado, cuando un elemento del videojuego se convierte prácticamente en el más usado por todos los jugadores se dice que está OP que significa demasiado poderoso y que normalmente será nerfeado, como bien se ha explicado anteriormente.