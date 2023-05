El carrusel de CORDÓPOLIS (6-7 de mayo)

19:20 h

Cumplió en el Lourdes Mohedano y ahora debía no desfallecer en el Polideportivo de la Mosca, uno de los recintos más complejos de todo el grupo de la N1 y donde aguardaba un CB El Palo que se ha mostrado muy notable como local a lo largo de toda la temporada. Y de hecho, ese buen hacer en su pabellón ha vuelto a verse reflejado en el segundo encuentro de los cuartos de final, aunque no le ha valido para tumbar a un Climanavas Agrometal Peñarroya que resistió con la renta que traía para sellar su ascenso a la Liga EBA y su posterior clasificación a la fase por el título de la N1.

Y es que los malagueños debían superar una desventaja de nueve puntos, con la cual cayeron en tierras peñarriblenses. El partido empezó, como era de esperar, con máxima igualdad, aunque con mínimas ventajas a favor de los locales, que cogieron una renta importante antes del descanso (39-33), dando esperanzas de remontada.

No obstante, tras la pausa cambió el plan de los mineros, no tan acertados en ataque como en otras ocasiones, y que recurrieron a una mayor intensidad defensiva para evitar que su adversario continuara recortando. Y funcionó, logrando, incluso, ganar el último parcial para cerrar el encuentro con un 66-59 que les da billete para la final four y amarra el ascenso a Liga EBA.