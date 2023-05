Josan González: “No nos hemos sentido cómodos sobre la pista”

Una oportunidad desaprovechada para certificar un objetivo que podría ser matemático la próxima semana. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibía este sábado al Ribera Navarra en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre con una idea clara: vencer y amarrar definitivamente la permanencia una temporada más en Primera División. Sin embargo, el equipo tudelano tuvo más acierto en los instantes finales del encuentro y arrebató la victoria a un conjunto blanquiverde al que no le debe entrar ningún tipo de ansiedad gracias, en parte, a ese encuentro entre BeSoccer UMA Antequera y Real Betis Futsal de la próxima semana, dos rivales directos por la salvación. Tras la finalización del choque, el técnico Josan González atendió a los medios de comunicación y explicó que, a pesar de los acercamientos, “Tudela fue mejor y por eso ha ganado el partido”.

En primer lugar, el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha destacado las ganas y la ambición de un Ribera Navarra que ha superado al conjunto blanquiverde sobre el 40x20 califal. “Ha sido un partido donde se ha visto a un equipo que tenía más ganas de ganar que ha sido Tudela, pues que nosotros. Aun así, creo que hemos tenido varias ocasiones para ponernos por delante e incluso nada más comenzar el partido hemos tenido el poste de Perín, pero es verdad que, conforme iban pasando los minutos, no nos hemos sentido cómodos sobre la pista”.

En relación a esto último, Josan González ha recalcado que, gracias a lo anteriormente mencionado, se han perdido “muchos balones divididos” que han provocado el primer gol del Ribera Navarra. “Detalles de que se nota que quizás nosotros no te voy a decir que no nos jugásemos tanto, pero ellos estaban un punto por encima en esa activación. Si nos fijamos, hemos recibido tres de los cuatro goles en transición y hemos acabado con tres faltas en el segundo tiempo. Son detallitos que habíamos mejorado muchísimo pero en el momento que te llega un equipo que te iguala o te lo mejora pues se te complica muchísimo. Aun así, con el 2-1 hemos tenido un poste, también ha habido una jugada clave porque, a mi parecer, tenía que haber existido la expulsión a Nacho. No hay que poner paños claientes. Tudela ha sido mejores que noostros y por eso ha ganado el partido”, ha culminado.