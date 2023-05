A recuperar el honor perdido

Luchar para que las últimas jornadas no sean un mero trámite. Tras el empate ante el Deportivo de La Coruña, el Córdoba CF se quedó ya sin opciones matemáticas de luchar por una primera posición que era prácticamente una obligación durante el mes de noviembre. Sin embargo, la actualidad ha cambiado radicalmente y ahora la escuadra blanquiverde se encuentra en una tesitura muy complicada, ya que son los seis puntos que les separa del play off a falta de doce y prácticamente podría decir adiós durante esta jornada. Aun así, las posibilidades siguen existiendo y los chicos dirigidos por Manuel Mosquera viajarán hasta Línea de la Concepción para enfrentarse a una Real Balompédica Linense inmersa en la lucha por el descenso a Segunda RFEF.

Córdoba CF y Balona: dos rivales históricos con fuerzas igualadas

Y es que es conocido por todos la actual situación del Córdoba CF. Aún se mantiene opciones reales de meter al equipo en play off, pero viendo el rendimiento del equipo blanquiverde parece una auténtica quimera que esto suceda finalmente. El empate ante el Deportivo de La Coruña podía alojar algún rayo de luz y esperanza a un cuadro califal que él mismo se encargó de dilapidar encajando una dura derrota ante el Racing de Ferrol. Tras este duro varapalo, las reacciones no han tardado en llegar tanto del vestuario con Javi Flores a la cabeza, como del club, portando el protagonismo el director deportivo Juan Gutiérrez Juanito, o el Ayuntamiento de Córdoba con el alcalde José María Bellido.

Por ello, la esperanza sigue latente siempre y cuando el Córdoba CF consiga cuatro victorias en los últimos cuatro encuentros y la primera piedra en el camino es la Real Balompédica Linense. El conjunto blanquiverde viajará este domingo a la Línea de la Concepción en una especie de mejora de rendimiento deportivo pero que no se termina plasmando en los resultados, ni en los acercamientos de cara a portería rival. Por su parte, el técnico Manuel Mosquera no podrá contar ni con José Ruiz, cumple por segunda vez el ciclo de amarillas, ni con Felipe Ramos, al mismo tiempo que Carlos Puga volverá a no vestirse de corto por unas dolencias musculares.

En lo que respecta al rival, la Balompédica Linense llega a este encuentro inmerso en una situación arduamente complicada. A pesar de que en los últimos cinco encuentros ha sumado los mismos puntos que el Córdoba CF, el cuadro local tan solo ha conseguido dos empates, lo que ha hecho que ocupe la antepenúltima posición del Grupo I de Primera RFEF a tres puntos de la salvación, actualmente marcada por el San Sebastián de los Reyes. Por ello, la zona peligrosa está muy apretada y una victoria da mucho margen, aunque, esta vez, el duelo histórico favorece a los visitantes.

Siguiendo esta misma línea, los blanquiverdes, liderados por Germán Crespo, se impondrían por un sorpresivo 0-5 en el Municipal de La Línea dando así comienzo a la época gloriosa del técnico granadino al frente del club califal, que también se revalidó poco después ese mismo año en la Copa RFEF, con una victoria del Córdoba CF de Segunda RFEF por 1-3 ante una Balona de Primera RFEF. Finalizando así el historial de partidos entre los dos mencionados equipos, ya en la actual temporada, la Real Balompédica Linense del cordobés Rafael Escobar asaltaría El Arcángel, allá por el mes de enero, prácticamente poniendo fin de manera anticipada a la mencionada época dorada de Crespo al frente del Córdoba. Por tanto, un duelo de intereses y donde las urgencias podrían ser cruciales para unos y otros.