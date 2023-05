Manuel Mosquera: “Ha sido un partido lamentable”

Un partido vergonzoso, deleznable, sin apelativos, que ha dado con una nueva derrota del Córdoba CF, esta vez en su visita al Municipal de La Línea de La Concepción. La Real Balompédica Linense fue superior al conjunto blanquiverde en todo momento, y el entrenador califal, Manuel Mosquera, no ha querido poner excusas ni paliativos sobre ello. En la rueda de prensa posterior al duelo ha reconocido que la Balona fue “mejor en absolutamente todo, en factores de fútbol, campo, condición y objetivo”, mientras que el partido de los suyos fue “muy malo, en todos los sentidos”. “Tenemos que asumir lo que así fue. Puedo explicar lo del partido como que fue muy malo, malísimo, defendimos mal, el gol esta mal defendido... Un día muy malo”, ha añadido al respecto, confesando que el conjunto local “se encontró al rival que necesitaba para un día tan importante para ellos”, y que no le quita “ni un ápice de mérito”.

Sin orgullo ni dignidad en La Línea

Siguiendo con la valoración, Manuel Mosquera ha reincidido en que han estado “mal en todos los sentidos”, en algo que va “mucho más allá de lo futbolístico”, ya que “no es no querer, es no poder”. Sin querer quitarle ningún mérito al conjunto local, Mosquera ha apuntado que “seguro que no se esperaban un partido de guante blanco”, y que aunque “les ha costado, han sufrido y han tenido que aguantar hasta el final”, “el Córdoba CF ha terminado hoy la cuesta abajo”. Ahora, solo queda “el orgullo, el escudo, la cabeza alta y el aceptar la derrota, y no la derrota futbolística. Acepto la derrota como entrenador del Córdoba que soy, y lo asumo perfectamente, no tengo ninguna necesidad de situar a nadie a mi lado, y solo estar yo con esta responsabilidad, que la merezco como entrenador del equipo que soy”.

Y es que, según su experiencia, valoraba dos tipos de escenarios. El primero, donde buscaba “un golpe de efecto y ganar aquí, y no por objetivo, pero cambiar las cosas”. El segundo, “lo que ha sucedido: caernos con todo el equipo. No hemos tenido alma, nos ha abandonado el alma”. Y es que, ha reincidido en que “la Balona ha sido mejor en todos los aspectos”, por lo que no tiene “más palabras”, ya que “cualquier palabra que utilice el entrenador del Córdoba ahora faltaría el respeto a cualquier cordobesista. Hemos sido en todo malos”.

Valorando también su paso por el conjunto blanquiverde, ha sido claro: “llegas con toda la ilusión, ambición, ganas, y cinco partidos después, ha salido todo mal”. Prosiguiendo con esta valoración, ha apuntado que lo ve “inexplicable”, ya que cuando cogía un proyecto como este, “se te enciende la luz, te llenas de alegría, llenas el pecho de ilusión y ambición, crees que vas a hacer cosas increíbles, y pasados cinco partidos no has hecho nada”. Por ello, es “inexplicable”, pero “no por no intentarlo ni por no trabajar duro”, pero sigue sin encontrar “una explicación a lo sucedido”. “Futbolísticamente, partido por partido puede ser, hoy ha sido un partido lamentable. Pero a todo lo que rodea a eso, no puedo explicarlo. Si pudiera lo explicaba, pero no tengo palabras”, ha añadido.

Por último, ha descartado presentar la dimisión, ya que no se siente frustrado, al “trabajar todos los días con mis jugadores, queriendo revertir una situación, con un club que se ha puesto de mi parte, y he querido hacerlo”. “Otra cosa es la sensación de haber tirado la toalla, de no haber querido hacer las cosas, pero no es el caso. Cuando uno no quiere avanzar o asumir, pide la dimisión porque es un pasota. Lo que he hecho como entrenador es todo lo contrario: haber hecho todo lo posible, y que no haya salido. Por eso hay que dar la cara y estar las tres semanas queriendo dar una victoria a la afición”, ha concluido.