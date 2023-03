El carrusel de CORDÓPOLIS (3-4-5 de marzo)

16:31 h, ayer

Una nueva oportunidad para demostrar que lo que ocurrió durante la primera mitad del pasado encuentro no fue fruto de la casualidad. El Córdoba CF parece que ha recobrado la confianza perdida en las últimas nueve jornadas y así lo demuestra la victoria contundente ante una Cultural y Deportiva Leonesa que, a pesar de no está pasando tampoco por su mejor momento, es un rival directo por el play off de ascenso a Primera RFEF. Aun así, este cambio de dinámica tiene que consolidarse en el tiempo y el cuadro blanquiverde tiene una buena vara de medir este domingo para que así sea. Por su parte, el técnico Germán Crespo ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que una victoria este domingo sería “muy importante” de cara al final de campaña.