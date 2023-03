Vuelta a la imagen gris

No hay punto de inflexión si no se mantiene en el tiempo. El Córdoba CF dio un paso al frente la pasada semana doblegando a una Cultural y Deportiva Leonesa que no pudo parar la horda ofensiva blanquiverde a lo largo de la primera mitad, pero la segunda dejó nuevamente muchas dudas en un cuadro blanquiverde que tenía que demostrar que este crecimiento no era flor de un día. Para ello, el técnico Germán Crespo volvió a confiar en los suyos, en los que ya plasmaron una mejor imagen en El Arcángel ante un rival directo por el play off, aunque los primeros 45 minutos no se parecieron mucho a lo visto sobre el tapete ribereño, sobre todo en el tramo final.

Un encuentro que comenzó con ambos equipos no dando la espalda a la portería rival. En primera instancia, el Córdoba CF se encontraba cómodo hilvanando jugada en campo rival, logrando transicionar rápidamente por el medio para después encontrar espacio a la espalda de los laterales locales. Gracias a esto, el primer acercamiento del choque llegó de la mano de un cuadro blanquiverde que estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero el balón no llegó finalmente a Antonio Casas. A pesar de estos buenos minutos por parte de su rival, al CF Talavera no le tembló el pulso después de estas acometidas cordobesistas y un error de comunicación entre la defensa y el propio Carlos Marín por poco propicia que la balanza se decantase en favor talaverana.

Y es que el ritmo era impresionante. No era un choque entre dos equipos que luchan por objetivos totalmente distintos. De hecho, los acercamientos seguían produciéndose merced a un nivel defensivo bastante ineficiente tanto por un lado como por otro. Por un lado, Antonio Casas probó un disparo ajustado desde la frontal del área que obligó a estirarse a un Biel Rivas que se tuvo que emplear a fondo en el rebote tras quedar Simo en una posición franca para inaugurar el marcador, aunque, sin embargo, el balón finalmente se marchó a saque de esquina. Sin embargo y tal y como pasó durante los primeros diez minutos, el CF Talavera respondió a la perfección, quedándose Edu totalmente solo ante Carlos Marín después de un recorte maravilloso a Gudelj, pero su disparo fue despejado de forma heroica por Calderón cuando ya se cantaba el gol en El Prado.

Conforme los minutos seguían pasando, las fuerzas comenzaron a flaquear, sobre todo por parte visitante. Los chicos dirigidos por Germán Crespo no aguantaron ese ritmo insaciable y buscaron un juego más elaborado para no sufrir tanto a nivel defensivo. De hecho, esto pareció surtir efecto hasta los últimos minutos de la primera mitad. El encuentro entró en otro escenario, con un Córdoba CF mucho más inoperante y con un CF Talavera queriendo aprovechar estas debilidades. Tanto fue así que el conjunto talaverano disfrutó de unas ocasiones muy claras por medio de Escudero, Edu Gallardo y Renan Zanelli, pero en la portería blanquiverde emergió una figura importantísima a lo largo de la presente temporada. Carlos Marín cerró la persiana en el arco visitante e hizo que, gracias a tres intervenciones de mérito, la escuadra califa se marchase al paso por vestuarios con un momentáneo empate.

En cambio, el inicio de la segunda mitad no fue ni mucho menos como la primera. Ambas escuadras sabían de la importancia que era, al menos, sumar un punto. Por su parte, el CF Talavera se enfrentaba contra un aspirante a las primeras plazas del Grupo I de Primera RFEF, mientras que el Córdoba CF volvería a sumar fuera de casa, por lo que mantener la portería a cero se tornaba fundamental tanto para unos como para otros. Sin embargo, el conjunto blanquiverde quería demostrar que su pólvora fuera de casa no estaba mojada como en encuentros anteriores y Kike Márquez lo intentó con un gran reverso, pero Biel Rivas despejó como pudo para evitar ese tanto inaugural.

Aun así, el Córdoba CF cogió la batuta del balón conforme los minutos seguían pasando e hizo que el CF Talavera no originase tanto peligro como ya hizo en el tramo final del primer periodo. Esto mismo, unido a las permutas, dio un aire fresco a un conjunto blanquiverde que vio como Willy Ledesma mandaba al fondo de la red un grandísimo balón de Kike Márquez, pero el colegiado decretó un supuesto fuera de juego muy difícil de comprobar por las cámaras de televisión. Tras este acercamiento, era obvio que el cuadro dirigido por Germán Crespo había dado un paso al frente, aunque sin poder inaugurar el marcador y eso provocaba que la escuadra talaverana también tuviese sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

Sin embargo, no pudo ser. El Córdoba vuelve a mostrar una imagen gris, con expulsión polémica a Jorge Moreno incluida, sobre todo a nivel defensivo, y no consigue aprovechar los resultados positivos que han dejado sus rivales más inmediatos en la jornada. Aun así, no todo es negativo, ya que la escuadra blanquiverde podría encadenar tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota de vencer ante la AD Ceuta el próximo domingo en El Arcángel. Pero no es lo que necesita el conjunto dirigido por Germán Crespo si quiere que ese crecimiento se mantenga en el tiempo. Aún quedan doce jornadas, pero no son tantas las oportunidades.