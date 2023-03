La redención, puesta a prueba en Talavera

Volver a triunfar, volver a lo que era al principio de temporada, volver a ser competitivos tanto fuera como en Córdoba, volver a las mismas sensaciones que dejó la pasada campaña en Segunda RFEF. No es tan fácil como parecía en un primer momento, ni lo será de aquí al tramo final del curso regular, pero lo que está claro es que la dinámica del Córdoba CF ha cambiado con respecto a otras semanas. La filosofía sigue siendo la misma, aunque la confianza no, ha retornado a lo que era antes y eso se demostró en la última victoria ante la Cultural Leonesa. Sin embargo, lo difícil está en que ese crecimiento se mantenga esta misma jornada en territorio talaverano.

La irregular marcha del Talavera que amenaza al Córdoba CF

En esto se tiene que agarrar el Córdoba CF si quiere terminar la temporada peleando por el ascenso a Segunda División. La entidad blanquiverde cayó en una profunda crisis deportiva que le hizo distanciarse de las primeras posiciones del Grupo I de Primera RFEF, aunque en ningún momento se salió de la zona que marca el play off. ¿Por qué? Por el gran rendimiento mostrado a lo largo del primer tercio de la campaña regular. Tal y como ha advertido el técnico Germán Crespo en la comparecencia previa al encuentro ante el CF Talavera, ahora se está dando más importancia y mérito a lo hecho en las primeras quince jornadas ligueras, pero si el objetivo se quiere conseguir, la dinámica se tiene que revertir. La primera piedra se puso ante la Cultural Leonesa y la meta es alargar este crecimiento.

Para conseguir esto mismo, el técnico Germán Crespo tendrá casi a la totalidad de la plantilla a su disposición. Sin embargo, no todos estarán presentes, ya que Armando Shashoua será baja segura después de sufrir una lumbalgia durante la semana. Además, los últimos días no han estado exentos de sustos, debido a que Carracedo sufrió un proceso gripal y no pudo vestirse de corto durante el viernes. Aun así, el entrenador granadino advirtió de que el extremo no tendrá problemas para estar presente en una convocatoria que vuelve Gudelj tras superar su sanción y un Alberto Jiménez que podría tener sus primeros minutos como blanquiverdes.

Por su parte y lo que respecta al rival, el CF Talavera tampoco está pasando su mejor racha en cuanto a resultados se refiere. El juego es referencia en la categoría y la valentía que ha demostrado desde que Pedro Díaz empezó a ejercer como primer técnico es digna de reseñar, pero la situación sigue siendo alarmante. Y es que el conjunto talaverano se encuentra en penúltimo lugar después de caer ante Alcorcón, Deportivo de La Coruña y Rayo Majadahonda. Además, los azulillos se sitúan a seis puntos de la salvación, aunque su actual rendimiento podría significar que la permanencia podría ser un objetivo real en las última trece jornadas que restan por disputar.

Aun así, el técnico Pedro Díaz sufrirá has cuatro bajas muy importantes de cara a recibir al Córdoba CF este domingo en El Prado. En primera instancia, Francisco Reguera vio su quinta cartulina amarilla en el encuentro ante el Rayo Majadahonda y no se podrá vestir de corto, al igual que un Álvaro Juan que se lesionó en el duelo mencionado y los últimos informes han detallado que sufre una rotura en el cuerno anterior del menisco de su rodilla derecha. Asimismo, el club talaverano informó durante el viernes que Buenacasa y Rementería tampoco estarán disponibles para el entrenador. Por tanto, la entidad blanquiverde viajará este mismo fin de semana a territorio manchego en busca de una victoria que consolide su reacción.