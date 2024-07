Added y Reymond, campeones de dobles del Open Ciudad de Pozoblanco

Los franceses Dan Added y Arthur Reymond se han convertido en los campeones, en la modalidad de dobles, de la 29ª edición del Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado 2024, torneo ATP Challenger que este domingo ha celebrado su final en esta modalidad. El dúo galo se mostró muy superior en la hora y siete minutos que duró el partido a los británicos Liam Hignett y James Mackinlay, que habían sido hasta este momento la sensación del torneo, ya que habían eliminado para llegar ahí a los primeros y cuartos cabezas de serie. Added y Reymond ganaron por 6-2 y 6-4 y sucedieron en el palmarés a los surcoreanos Ji Sung Nam y Min Kyu Song. Dan Added, que ya había ganado en esta modalidad en 2022 y en 2023 había alcanzado las semifinales, se convierte en el primer tenista que gana por dos veces el torneo desde que entró en el circuito ATP Challenger.

En cuanto al partido, media hora duró un primer set en el que sólo hubo una pareja sobre la pista, la francesa, y en la que los británicos tan sólo fueron capaces de ganar un juego con su saque, el primero del partido. Added y Raymond no tuvieron que apretar para sacar adelante esta manga. Incluso se permitieron un mal juego con servicio del primero, que fue el segundo que lograron los ingleses. Estos, muy erráticos, no mostraron todas las buenas cualidades de días anteriores y se lo pusieron muy fácil a sus contrincantes.

Tras dos primeros juegos de tanteo, Added y Raymond lograron su primer break a la primera oportunidad. Liam Hignett y James Mackinlay lo recuperaron a continuación en un turno de saque en el que Added estuvo especialmente desacertado, jugó siempre con segundos y facilitó la tarea de sus rivales. No lo acusaron porque, a continuación, los británicos les devolvieron el favor y entregaron su juego después de un 0-40 que no pudieron levantar. Added y Raymond consolidaron y volvieron a romper ante el nerviosismo de una pareja que no partía entre las favoritas del torneo y que ahora estaba notando la presión. El 6-2 fue clarividente.

La segunda manga comenzó con los mismos síntomas y tras dos juegos tranquilos, el dúo galo rompía de nuevo con comodidad. La poca contundencia con un saque de Liam Hignett y James Mackinlay, que no pasaba del 40 % de primeros entre los dos, ayudaba lo suyo y permitía a sus rivales presionar y jugar con ventaja. Con 3-1 y servicio de Liam Hignett aún tendrían los galos otra nueva opción de ruptura en un juego que parecía cómodo para los británicos. Eso pudo ser un punto de inflexión porque, a continuación, Arthur Reymond perdió su saque y el segundo set se equilibró (3-3). Pero Mackinlay y Hignett siguieron muy erráticos y no solamente con su saque; sólo fueron capaces de ganar uno de los nueve puntos siguientes. Con 5-3 lograron acortar distancias, pero acabaron cediendo por 6-4 el segundo set, el partido y el campeonato ante los franceses.

Escoffier y Holmgren se enfrentarán en la gran final individual a partir de las 21:00 horas

Por su parte, August Holmgren se conviertió en el primer finalista de la 29ª edición del Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado 2024. El tenista danés, tercer cabeza de serie, superó al segundo favorito, el bielorruso Egor Gerasimov tras remontar y ganar por 3-6, 7-6(5) y 6-1 en dos horas y 21 minutos de juego. Holmgren no fue el mismo tenista dominador de días anteriores o su rival no le dejó. Tuvo que arriesgar de más, tanto con el saque como con su derecha dominante, y eso le llevó a cometer errores no forzados que le pusieron el partido cuesta arriba.

Egor Gerasimov estuvo a dos bolas de llevarse el duelo, pero erró con una doble falta cuando podía tener bola de ‘match’ y, a partir de ahí, ya siempre fue a remolque. Con el paso de los minutos, el físico hizo mella en el tenista del Este y el danés lo supo aprovechar.

Frente a él en la final estará Antoine Escoffier, el gran favorito para alzarse como campeón individual del torneo. El francés tendrá la oportunidad de hacerse con el título tras alcanzar la final de este ATP Challenger después de ganar con absoluta claridad a su compatriota Robin Bertrand por 6-1 y 6-1 en 57 minutos de juego.

El primer cabeza de serie, que sufrió en exceso en los primeros partidos, ha ido de menos a más durante el torneo y ofreció su mejor versión en una semifinal que dominó con una claridad no esperada. Robin Bertrand había demostrado en sus tres primeros partidos una superioridad desde el fondo de pista y un dominio al que sólo le pudo hacer frente, en cuartos de final, su compatriota Laurent Lokoli. Y acabó perdiendo. Pero esta vez parecía otro jugador, un tenista perdido, dominado y que, ante la seguridad que transmitía su rival, empezó a arriesgar y a fallar, dándole así finalmente el pase a la final a Escoffier.