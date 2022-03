Roban y destrozan la sede de la UD Alcolea Los Ángeles

El vandalismo ha vuelto a cobrarse una víctima del deporte base cordobés. En esta ocasión lo ha sufrido la UD Alcolea Los Ángeles, que se ha encontrado en la mañana de este jueves con diversos robos y destrozos en su sede deportiva. En efecto, ha sido el propio club el que ha denunciado este hecho a través de su redes sociales, los cuales se han producido durante la madrugada con numerosos destrozos en las distintas dependencias de la entidad cordobesa. Según ha podido confirmar CORDÓPOLIS con su presidente, Juan Camacho, fue éste quien se encontró la situación al llegar a primera hora de este jueves a la instalación, donde ya vio que “algo raro había ocurrido”, ya que “había cristales rotos por el suelo”.

De este modo, una vez comprobadas las distintas dependencias se confirmaron los temores del dirigente del club. “Nos han robado en el cuarto de la lavadora y se han llevado varios macutos con equipaciones y varios balones oficiales”, además de los distintos destrozos que se han realizado en la propia sede, en puertas, ventanas y mobiliario, así como en el propio recinto deportivo. Es más, Camacho subraya que se han llevado, incluso, “el cobre de la luminaria del campo de fútbol”, cuyo coste puede alcanzar los 5.000 euros.

De este modo, la suma de todos desperfectos y el material sustraído puede alcanzar, según la estimación del presidente, “unos 10.000 euros”. Él mismo ya se ha personado en la comisaría para poner la pertinente denuncia y se encuentra a la espera de que la policía realice el análisis correspondiente con la idea de que se pueda aportar alguna prueba de los autores.

Con todo, Juan Camacho lamenta que “si el seguro no se hace responsable, hasta aquí ha llegado la UD Alcolea Los Ángeles. Hay algunos presidentes de otros clubes que me han ofrecido su ayuda, aunque el coste es demasiado alto”. Además, el propio club se ha puesto en contacto con el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, recibiendo la respuesta de que éste no piensa hacerse cargo de nada.