Paco Jémez salva la vida a un golfista que sufrió un infarto en A Coruña

Apartado hace unos meses de los banquillos, le gusta practicar deporte. Y una de sus disciplinas favoritas es el golf. Quizá por esto o por simple casualidad, Paco Jémez se convierte en protagonista estos días por una cuestión muy diferente. En esta ocasión, el preparador cordobés -aunque natural de Las Palmas de Gran Canaria- aparece en la escena pública por una acción generosa y, visto lo visto, trascendental. Porque el entrenador salvó la vida el pasado lunes a un deportista en el Club de Golf A Zapateira de A Coruña. La circunstancia se dio después de que el golfista sufriera un infarto en las instalaciones, mientras jugaba, motivo por el que el técnico le realizó un masaje cardiorrespiratorio durante diez minutos hasta la llegada de la ambulancia.

Según ha informado el diario La Voz de Galicia, todo ocurrió el lunes. Junto al green del hoyo 10, tres señores mayores llamaban a una ambulancia mientras uno de sus compañeros yacía en el césped. El hombre había sufrido un infarto y, tal y como indicó el citado medio, no respondía a ningún estímulo. El azar quiso que muy cerca, en otro hoyo, se encontrara Paco Jémez, quien advirtió la situación. El preparador cordobés decidió acudir entonces a toda prisa para tratar de ayudar. Cuando llegó al lugar, el ex del Córdoba inició las maniobras de reanimación con el fin de que el corazón del afectado no dejara de bombear sangre. El entrenador insistió durante diez minutos y siempre con las indicaciones de un médico al teléfono.

Con posterioridad, explicó La Voz de Galicia, llegó una enfermera también socia del club para echar una mano. Así, relevó a Paco Jémez en el masaje cardiorrespiratorio durante cinco minutos hasta que llegó la ambulancia. Los sanitarios intervinieron con celeridad y realizaron descargas y completaron las maniobras de reanimación hasta que lograron estabilizar al paciente. Ahora, el hombre se recupera en el hospital de A Coruña en el que ingresó. De esta forma, el preparador de Las Palmas de Gran Canaria pero crecido en Córdoba y por tanto cordobés de sentimiento, ayudó a salvar la vida del veterano golfista.