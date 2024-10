Morata y su cariño a Córdoba: “Tengo recuerdos maravillosos aquí”

El partido de la selección española absoluta de fútbol en El Arcángel tuvo muchos protagonistas. Desde el técnico Luis de la Fuente, artífice de la nueva edad dorada del combinado español, hasta los más de 20.000 espectadores que abarrotaron las gradas del feudo cordobés. Asimismo, todos los protagonistas sobre el césped dieron una auténtica exhibición de fútbol que deleitó a toda la afición presente. Laporte, Álex Baena y Álvaro Morata pusieron los goles, siendo el delantero uno de los más aclamados por la grada. Y es que el exariete de clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid o Juventus, y actualmente en las filas del Milán, tuvo un encuentro de altibajos, con multitud de oportunidades y llegando a fallar, incluso, un penalti.

Sin embargo, El Arcángel no dejó de animarle cada vez que tocaba el balón, hasta que pudo culminar con su tanto, que supuso el delirio de toda la grada. Y él mismo se destensó y celebró con rabia y ganas el gol. Además, fue aplaudido al unísimo tras su cambio. Un amor de ida y vuelta, puesto que Álvaro Morata guarda una profunda relación con la ciudad cordobesa. De hecho, nada más finalizar el partido, declaró que “gran parte” de su infancia la había pasado en Córdoba, por lo que tiene “recuerdos maravillosos” y solo puede “agradecer a la gente de Córdoba cada vez que vengo aquí, el cariño que me dan. Ojalá pudiera devolvérselo uno a uno a todas estas personas. Hoy me han ayudado a seguir peleando”.

Esas han sido las muestras de cariño del delantero, aunque no es la primera vez que muestra ese profundo vínculo con la ciudad califa. Y es que el jugador, como él mismo ha expresado en más de una ocasión, pasó numerosas vacaciones y periodos de Semana Santa en Córdoba, donde tiene multitud de familiares y amigos. Esto ha hecho que tenga especial afecto por el Córdoba CF, al que ha animado en varias ocasiones a través de sus redes sociales.

Es más, la cuenta de X @madrid_samu ha rescatado un vídeo de la temporada 2012-13, cuando Morata formaba parte del Real Madrid Castilla, entonces en Segunda División, y que recibió precisamente al cuadro blanquiverde en la jornada 31 de liga. Aquel día, los madridistas, que además del delantero contaban con otros jugadores del nivel de Jesé, Casemiro o Lucas Vázquez, se impusieron por 4-0, con doblete del madrileño, que en zona mixta reconoció su vinculó cordobés, razón por la cual no quiso celebrar ninguno de esos tantos.

Así las cosas, un día muy especial para Álvaro Morata, que ha vuelto a la ciudad que, en parte, le vio crecer, para disfrutar de su pasión, por primera vez en su trayectoria con el público a su favor. Corrió, luchó, marcó y celebró con toda la afición. España brilla en El Arcángel y el delantero expresa su amor a Córdoba.