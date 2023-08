Rocío Gálvez y Lucía Moral se pronuncian contra Luis Rubiales: “Contigo Jenni Hermoso y con todas”

La polémica está en su punto más álgido. El fútbol español se encuentra en una crisis institucional notoria y que se ha incentivado este viernes con la intervención pública de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien ha decidido no dimitir pese a su comportamiento durante la final del Mundial de fútbol femenino, en el que el dirigente besó a jugadora durante la recogida de medallas e hizo gestos obscenos en el palco durante la celebración del gol de España. De hecho, el propio Rubiales pidió disculpas a través de redes sociales, aunque el mismo presidente del Gobierno en funciones reconoció que las mismas eran insuficientes y que debía dar un paso más. A ello habría que sumarle el expediente que le ha abierto la FIFA por el comportamiento anteriormente mencionado. Por tanto, todo hacía indicar que este viernes, durante la asamblea extraordinaria convocada en la RFEF, se iba a confirmar su dimisión. No obstante, ha ocurrido todo lo contrario.

Rubiales ha expresado un discurso en el que ha dejado clara su idea de mantenerse en el cargo. Eso sí, de nuevo no ha estado exento de polémica, ya que, entre otras cuestiones, ha afirmado que “fue un beso espontáneo” y “consentido”, declarando además que “ella (Jenni Hermoso) fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este mundial'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?', Y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito, durante todos estos procesos con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose”.

Esas han sido las palabras que definitivamente han desatado toda la controversia, pocas veces vista en el fútbol español. Compañeras del Mundial como Alexia Putellas, Athenea, Cata Coll, Misa o Aitana Bonmatí, así como otras deportistas como Virginia Torrecilla, Marta Xargay, María Conde o Cristina Ouviña, se han pronunciado públicamente a favor de Jenni Hermoso. Y entre ellas se encuentran dos cordobesas, puesto que tanto Rocío Gálvez, jugadora del Real Madrid y compañera de Hermoso durante el Mundial, como Lucía Moral, canterana del Córdoba CF Femenino y actual jugadora del Atlético de Madrid, ha expuesto en sus redes mensajes de apoyo. La palabra “contigo” aparece en ambas publicaciones, dejando clara la postura del fútbol femenino nacional.

Por tanto, una muestra más contra el actual presidente de la RFEF, y que se encuentra en el centro de todas las miradas del deporte español. Y en este caso con acento califa, de la mano de dos jugadoras que están llamadas a ser el futuro de la selección española. Gálvez ya es campeona del mundo y Moral se proclamó recientemente campeona de Europa sub 19.

Así las cosas, el hervidero de críticas siguen incrementándose. Es más, clubes como el Sevilla FC o el FC Barcelona también han emitido comunicados en contra del comportamiento de Rubiales, así como futbolistas internacionales como Borja Iglesias o Héctor Bellerín. Finalmente, el propio Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, se ha pronunciado hace escasos minutos reconociendo que “el Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales dé explicaciones ante el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte)”, y si éste lo considera oportuno, el CSD suspenderá a Rubiales de sus funciones.