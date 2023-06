Lucena y Puente Genil suman más artillería

Más artillería para los cordobeses de Tercera RFEF, que no dejan de realizar movimientos en este mercado estival para armar lo mejor posible sus proyectos. En este sentido, no hay jornada que no acabe con alguna cara nueva o una renovación, principalmente por parte de dos contendientes como son el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil, que se están mostrando como los clubes más activos. En efecto, ya que ambos han realizado nuevas incorporaciones recientemente, sumando así más peso y experiencia para su plantilla de cara a un curso en el que el reto estará de nuevo en pelear hasta el final por el ascenso de categoría.

Por un lado, el cuadro aracelitano informó este viernes de la contratación del mediocentro Ricardo Wagner, conocido futbolísticamente como Ricky. Un jugador malagueño de 22 años, que se convierte así en el primer sub 23 que ficha el club lucentino esta temporada. El mismo llega procedente de la UD Torre del Mar de Tercera RFEF, donde disputó el play off de ascenso, participando en 20 encuentros y anotando un gol. “Debido a la corta edad, su trayectoria futbolística no es muy amplia, pues solamente militó en el Alhaurín de la Torre las dos primeras temporadas como profesional”, añade el escrito.

Por su parte, los rojillos han firmado al zaguero Juan José Carmona, quien llega procedente también de la UD Torre del Mar. El cordobés de 24 años se formó en la cantera del Málaga y posteriormente pasaría por la del Granada, además del Antequera, con el que debutó en Tercera, y el CD Alhaurino. En el capítulo de renovaciones, los pontanos han confirmado a Mario Sánchez, Fernando Rodríguez, Álvaro Pérez, Fernando López, Cubero y Christian López.

Finalmente, la última novedad del mercado ha llegado de la mano del CD Pozoblanco, aunque en su caso con una continuidad. El club de Los Pedroches ha renovado por un curso más al extremo León, quien seguirá aportando desborde y gol.