Javi Lara retorna a Segunda A con el Ibiza

Sólo uno consigue la ansiada recompensa. Es el único de los once que la persiguieran en las dos últimas semanas, de forma que el desenlace es bastante más discreto de lo deseado. Aun así, Córdoba cuenta al menos con un nuevo futbolista en la categoría de plata. Y es un viejo conocido del principal club de la provincia, ya que se trata de Javi Lara. El jugador natural de Montoro retorna a Segunda A dos años después. Lo hace con el Ibiza, que se va a estrenar en el fútbol profesional después de superar al UCAM Murcia (1-0) en su final del rápido play off de esta temporada. Peor suerte corren, sin embargo, Fran Serrano, Dani Espejo y Gonzalo Piña con el Algeciras, que pierde su oportunidad ante la Real Sociedad B.

Después de que hasta once cordobeses accedieran a la fase de ascenso sólo cuatro llegaban a la segunda y definitiva eliminatoria. Entre ellos estaba precisamente el que sí logró el salto de categoría. Javier Lara Grande (Montoro, 1985) vivió un fin de curso feliz al completar el acceso del Ibiza a Segunda A. Dicho objetivo era el mismo que ya tenía como jugador del conjunto balear la anterior temporada, si bien entonces no fue posible alcanzarlo ni para el club ni para él en el apartado personal. El ex del Córdoba, aun con sus 35 años, fue uno de los hombres claves del cuadro insular esta campaña, igual que la pasada, y disputó casi la totalidad de los partidos. También participó en el último, el de la matinal del domingo ante el UCAM Murcia.

El montoreño estuvo muy activo durante toda la contienda ante el equipo azulón, con una buena tanda de servicios de gol inclusive. Jugó durante 79 minutos, desde el inicio y hasta que fue sustituido, y después pudo celebrar un ascenso histórico. No en vano, el Ibiza va a debutar en la categoría de plata el próximo campeonato. Así es merced a un gol de penalti, un tanto polémico por cierto, de Ekain. Fue el broche perfecto a una temporada sobresaliente del conjunto balear. Poco después de festejar el éxito, Javi Lara mostró su satisfacción en redes sociales. “¿A Ibiza te vas a jugar? ¡Sí! Tú estás loco me decían. Hoy el loco es el más feliz del mundo. Venía de sufrir mucho, de odiar hasta el fútbol y doy las gracias una vez más al Ibiza por recuperarme como futbolista y persona. Hemos hecho historia, la isla tendrá fútbol profesional”, escribió.

La alegría de Javi Lara se produjo un día después, con mucho menos de 24 horas de diferencia, de la decepción sufrida por otros tres jugadores de la provincia. Porque a la ronda final del play off habían entrado también Fran Serrano, Dani Espejo -ambos ex del Córdoba- y Gonzalo Piña. La terna mantenía vivo el sueño del ascenso después de eliminar al San Sebastián de los Reyes en su semifinal (1-3). Pero la Real Sociedad B se cruzó en el camino de su equipo, el Algeciras, en el último y decisivo encuentro. El cuadro gaditano se adelantó en el marcador en la tarde noche del sábado con un gol en propia puerta de Ezkurdia. Sin embargo, en el 63 se repitió la escena a favor de los donostiarras con el infortunio de Figueras. En la prórroga fue Karrika quien hizo el 2-1 para que el filial txuri urdin lograra dar el salto al fútbol profesional.

A los cordobeses al menos les queda la satisfacción de haber completado una brillante temporada con el Algeciras, que sorprendió a propios y extraños con su inclusión en la fase de ascenso. Todo ello, además, con el liderato de su subgrupo en el primer tramo de competición. Significa este hecho, por otro lado, que el cuadro rojiblanco va a estar el próximo curso en Primera RFEF, a diferencia de otras grandes entidades. Por cierto, en la primera ronda del play off cayeron, en efecto, siete futbolistas de la provincia. No pudieron siquiera apurar sus opciones de ascenso José Cruz, Fran Morante, Fran Lara y Hugo Díaz con el Linares, así como tampoco Adri Crespo con el Zamora, Manu Miquel con el San Sebastián de los Reyes y Antonio Blanco con el Castilla.