Dimas Carrasco: "El objetivo es ir creciendo día a día"

La nueva andadura del Ciudad de Lucena ya está en marcha, aunque con una semana de retraso con respecto a sus rivales. El conjunto aracelitano descansó en la primera jornada, por lo que será este fin de semana cuando se estrene en su grupo de la Tercera RFEF. Y lo hará, nada más y nada menos, que con el primer derbi cordobés del curso, pues visitará El Arcángel para medirse el domingo (11:30) al Córdoba B. Por todo ello, Dimas Carrasco aprovechó la rueda de prensa previa para analizar todo lo acontecido durante la pretemporada, tanto desde el punto de vista del cuerpo técnico como del propio plantel. Respecto a lo primero, el técnico fue cuestionado sobre la demora a la hora de renovar con el club, pese al excelente rendimiento ofrecido durante la campaña anterior.

En este sentido, Carrasco subrayó que en las negociaciones hubo varias peticiones relativas a, al menos, igualar el presupuesto del curso anterior para “poder confeccionar una plantilla competitiva”, además de seguir modernizando las instalaciones del club y la sustitución del césped artificial del Estadio Municipal Ciudad de Lucena, siendo éste último un logro inesperado pues todo ello dependía del Ayuntamiento. Con todo, Dimas indicó que hubo entendimiento entre la directiva y el cuerpo técnico, y entre todos han trabajado para cumplir con dichas expectativas, puesto que “nosotros no miramos el sueldo, sino el proyecto, y el Lucena reunía esas condiciones y ahí estamos”, ha indicado.

En lo que respecta a la propia planificación del nuevo equipo, Carrasco expuso que lo primero que vieron “es que la división de la categoría de Primera RFEF y Segunda RFEF iba a hacernos un daño brutal a todos esos equipos de Tercera que no hemos podido subir”, puesto que “nos encontramos con que a 14 jugadores que queríamos renovar no pudimos renovarlos, porque llegaron ofertas que no podíamos igualar en cuestiones económicas y también porque eran de categorías superiores”. Además, “cuando fuimos al mercado nos encontramos con otro problema, y es que esa reestructuración provocaba que hasta 800 jugadores que el año pasado estaban en Tercera, ahora estuvieran en Segunda RFEF”, con lo que “se ha creado una burbuja ofreciendo cantidades astronómicas a jugadores de Tercera División, que tiene que explotar”, se ha sinceró.

Por tanto, el preparador admitió que tuvieron que tener “muchísima paciencia”, debido a que “hemos ido al mercado a por gente que quiera crecer en el Ciudad de Lucena, gente con hambre”, aunque “todavía tenemos unas incorporaciones que tenemos que hacer; necesitamos un lateral izquierdo, que prácticamente está cerrado, así como un extremo y un interior”. Sea como sea, “estoy muy contento con lo que tenemos porque es un grupo que quiere crecer”, reconoció.

Sobre el objetivo, el técnico puntualizó que son “gente ambiciosa”, pero deben “ser realistas”. “Partimos de cero y hay otros equipos que deben asumir el protagonismo en cuanto a capitanear la lucha por el ascenso. No partimos con la ventaja de poder luchar. El objetivo real es ir creciendo día a día”, indicando que “los que tienen que llevar la vitola de favoritos son el Recreativo de Huelva, y el otro el Xerez”.

Finalmente, sobre el choque ante los blanquiverdes, explicó que le gusta “mucho el escenario”, ya que “entre jugar en El Arcángel y la Ciudad Deportiva hay un mundo, y contamos con un Córdoba de calidad, con jugadores de mucha proyección”, aunque “a nosotros nos beneficia el terreno de juego e intentaremos que la identidad nuestra se imponga sobre la de ellos”.