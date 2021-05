Once cordobeses lucharán por el ascenso a Segunda División

La temporada va llegando a su fase definitiva en Segunda División B. Y es que, tras el gran cambio de este año, donde se pasó de 80 a 102 equipos, lo que parecía una campaña interminable llega a su punto más álgido. Ya son solo 16 los equipos que se mantienen en la lucha por estar el próximo año en Segunda División. Por el camino se han quedado ilustres que no llegaron ni a la fase de ascenso como Deportivo y Racing -competirán en Primera RFEF-, Córdoba y Numancia -lo harán en Segunda RFEF- o el Recreativo de Huelva -en Tercera RFEF-. Además, otros como Gimnàstic, Cultural Leonesa o Extremadura, a pesar de entrar en la fase de ascenso, no han logrado el billete para el play off. Esta es una muestra de que el nombre y el prestigio no te garantiza nada en esta categoría.

Las eliminatorias, que se celebran a partido único en Extremadura -Badajoz, Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena- darán comienzo el sábado con el encuentro entre el Sanse y el Algeciras, donde hasta cuatro cordobeses estarán presentes. Por el lado madrileño, Manuel Miquel, que en la segunda fase ha participado en cinco de los seis encuentros -dos como titular-. En el cuadro gaditano son hasta tres los jugadores nacidos en Córdoba: Fran Serrano, un viejo conocido que militó en la cantera del Córdoba CF y debutó en Primera División en la temporada 2014-15; Dani Espejo, ex jugador también de Córdoba B, así como del Ciudad de Lucena o el Linares; y Gonzalo Pintor, ex de Pozoblanco y Atlético Espeleño, y que este año no ha gozado de protagonismo en el cuadro del Campo de Gibraltar.

El mismo sábado también se disputará el Linares-Amorebieta, donde estarán presentes cuatro cordobeses. Uno de ellos, Hugo Díaz, hermano del ex cordobesista Pepe Díaz y veterano que lleva diez años marcando goles en la división de bronce. Este año no ha sido una excepción, y es que el jugador nacido en Almodóvar del Río es el pichichi de su equipo con nueve goles. Además, en el cuadro jienense también milita Fran Morante, también con amplia experiencia en la categoría y que ha ido de menos a más en esta temporada, siendo en este momento una pieza clave para el conjunto linarense. No deben quedar atrás José Cruz, otro jugador curtido en mil batallas en la categoría y que ya jugó el play off la pasada temporada con el Marbella, y Fran Lara, montoreño que acumula una importante trayectoria en el equipo de Linarejos y es pieza clave.

El domingo será el turno del Ibiza-Castilla, donde se enfrentarán dos cordobeses ilustres. Uno por la amplia experiencia que atesora en sus botas tras pasar por todas las categorías del fútbol español, a lo que hay que añadir una experiencia en la Superliga India; y otro por el gran futuro que tiene por delante. Estos no son otros que Javi Lara y Antonio Blanco. El primero sigue destilando clase con el Ibiza en la división de bronce después de haber hecho historia con el Éibar -marcó el primer gol de la historia de los armeros en Primera División-, de ser la batuta del Córdoba CF durante tres temporadas y de ganar el título liguero con el Atlético Kolkata -fue nombrado mejor jugador del campeonato indio-. El segundo es una pieza clave en el filial madridista que dirige Raúl González y este año se ha asomado al primer equipo bajo el mando de Zidane, con el que ha disputado cuatro partidos de liga -dos como titular y disputando los noventa minutos-, cuajando una gran actuación y destapándose como un jugador más que válido para el equipo blanco.

Por último, este play off de ascenso tendrá otro protagonista cordobés, que disputará la eliminatoria entre Badajoz y Zamora en las filas del conjunto zamorano: Adrián Crespo. El central, ex del Cádiz B o el Écija entre otros, es una pieza clave del cuadro castellanoleonés. Estos son los 11 cordobeses que pelearán por estar la temporada que viene en el fútbol profesional y a buen seguro dejarán el nombre de la ciudad en un gran lugar. Que ruede el balón.