El cordobés Javi Lara jugará en Segunda División con la AD Alcorcón

Lo que se ha ganado en el campo es digno de reconocer en los despachos y así se ha hecho. Los jugadores cordobeses están brillando con luz propia en las divisiones cabeceras del fútbol español y sus clubes lo están notando. Esta vez, es Javi Lara el que tendrá la oportunidad de volver al apartado profesional de la mano de una AD Alcorcón que ha anunciado su renovación para estar presente en el vestuario que disputará la próxima edición de LaLiga Hypermotion, aunque no todo son buenas noticias, ya que el propio conjunto alfarero comunicó que el montillano Antonio Moyano sería agente libre a partir del 30 de junio.

Por un lado, Javi Lara defenderá la elástica alfarera durante una temporada más. Y es que el de Montoro llegó a la disciplina madrileña la pasada campaña regular en busca de un ascenso que tuvo que llegar en el play off tras una lucha agónica con el Racing de Ferrol. Durante este curso liguero, el mediocentro cordobés ha sido una pieza fundamental, disputando 41 encuentros oficiales, en los que sumó 2.770 minutos y en los que aportó un gol, además de su calidad e implicación que le ha valido para ampliar su vinculación con una AD Alcorcón que estará presente en la próxima edición de LaLiga Hypermotion.

Mientras tanto, no tendrá la misma suerte un Antonio Moyano que, por momentos de la temporada, también ha sido uno de los fijos en esa medular alfarera. Tanto fue así que el montillano ha disputado 24 partidos, catorce de ellos como titular y anotó dos goles -curiosamente al Córdoba CF ambos- en los 1.140 minutos que ha sumado. Sin embargo, no ha valido para que la AD Alcorcón le proponga renovar y ha sido uno de los siete jugadores que han salido de la entidad madrileña al finalizar su contrato el pasado 30 de junio. Aun así, el cordobés tiene mucho mercado en Primera RFEF y opciones no le van a faltar.