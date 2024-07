Los clubes cordobeses siguen trabajando sus plantillas en Tercera RFEF

El trabajo no para, la confección no cesa. A pesar de que este periodo es más de vacaciones para la sociedad en su conjunto, consiguiendo escapar de la rutina y de la ansiedad que puede generar el día a día, pero hay oficios que, sin embargo, se acentúan en estas semanas, como las direcciones deportivas de los clubes de fútbol. En este caso, las entidades que están presentes una temporada más en el Grupo X de Tercera RFEF no han parado de planificar unas plantillas que ya están muy avanzadas en la mayoría de las ocasiones, sobre todo por los numerosos movimientos que han habido en las últimas semanas.

Por un lado, el Ciudad de Lucena mira al futuro a corto plazo con optimismo, aunque con cierta cautela, sabiendo que esta puede ser la temporada del ansiado ascenso. Además, su participación en la Copa del Rey está asegurada, por lo que ha logrado una serie de incorporaciones que le pueden dar un salto de calidad: Joseliyo (Real Jaén), Jairo Morillas (Salerm Puente Genil), David Agudo (Villanovense), Benito del Valle (El Palo FC), Sergio Rivera (AD Ceuta B), Rafa Castilla (Don Álvaro), Rafa Manosalva (CD Pozoblanco), Álvaro Cascajo (CD Gerena), Adri Moyano (AD Ceuta), Iván Vela (CD Pozoblanco) e Iván Morales (Córdoba CF); mientras que ha decidido no contar con Juan Luna, Antonio Pino, Diego Díaz, Jesús Limones, David Díaz y David Castro.

Asimismo, dos de los equipos que están llamados a estar en la zona alta del Grupo X de Tercera RFEF se están moviendo sin prisa en las últimas semanas. Y es que el Salerm Puente Genil ya está preparando primeramente su participación en la Copa RFAF ante el Gerena y ha logrado firmar a Zaca (La Palma), mientras que ha anunciado la marcha de Jairo Morillas y Fernando Rodríguez. Por su parte, el Córdoba CF ha hecho lo propio con Álvaro Gómez y Ntji Tounkara y ha decidido dar la baja a Iván Morales y Santi Prado.

La revelación del curso pasado también está haciendo movimientos en su plantilla y quiere prepararse lo mejor posible también para la Copa RFAF que se disputará a finales del mes de agosto. Es por ello que el CD Pozoblanco ha logrado firmar en estas últimas dos semanas a: Jesús Marín (Castuera), Denis Quintana (Alzira), Kilian Durán (Badalona), Juan Luna (Ciudad de Lucena), Diawará (Castuera), Fran Gómez (Don Benito), Javi Vargas (Atlético Albacete) y Moslera (Castuera); además de renovar a Ángel García y comunicar que no continuarán Richard Souza y Rafa Manosalva.

Una temporada más en Tercera RFEF y eso significa que la filosofía y los objetivos seguirán intactos. El Atlético Espeleño quiere volver a conseguir la permanencia en la quinta categoría del fútbol español, y para ello ha movido una plantilla en la que continuarán Adriano, Guille Roldán, Mateo Montenegro y Pablo Carmona, mientras que Josema, Álex Priego, Cristian Tena, Polaco, Rafa Rojas, Sabariego no vestirán la elástica rojilla la próxima campaña. Aun así, no todo es mirar hacia adentro, sino que el conjunto de Espiel ha logrado firmar a Miguel Ángel Jiménez (Almodóvar del Río), Óscar Ruiz (Torreperogil) y Pablo Ortiz (SD Borja).