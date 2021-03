El Ciudad de Lucena, nota destacada en Tercera División

Conforme va llegando al final, la puerta de entrada a cotas más altas parece cada vez más estrecha. No por contravenir la ley de la física, sino por la cantidad de individuos que planean cruzar al otro lado y se encuentran con que muchos otros también lo quieren hacer. En el caso concreto del subgrupo B del grupo X de Tercera División, hasta seis equipos estarán inmersos en la pelea por meterse entre los tres primeros puestos. Aunque quedan ya dos libres. El Ciudad de Lucena, tras un incontestable triunfo en casa ante el Pozoblanco, se aseguró matemáticamente su pase a la fase de ascenso a Segunda RFEF, mientras que el Salerm Puente Genil ganó para mantener la esperanza y el Córdoba B descansó.

El Ciudad de Lucena impone la ley del más fuerte (4-1)

Los lucentinos, como no podía ser de otra manera, activaron el modo rodillo desde el principio para no dejar lugar a especulaciones, ya que el triunfo les aseguraba su presencia en la fase de ascenso. Tanto fue así que apenas rodó el balón en el Estadio Ciudad de Lucena cuando Michael Conejero adelantó a los suyos en el minuto 3 de partido. La intensidad local fue dominante ante un CD Pozoblanco que sólo tuvo el peligro en una ocasión de León. A pesar de que los primeros 45 minutos fueron de claro dominio local, no hubo más goles hasta el pitido de descanso. Eso sí, después del tiempo de asueto, el Ciudad de Lucena salió al césped más voluntarioso que su rival y consciente de lo que estaba en liza. Lo hizo saber desde que se reanudó el encuentro. No se cumplió apenas el 55 de partido cuando Nacho Fernández, tras un centro lateral, y Alan Araiza, en un mano a mano contra Dela, abrieron brecha en el electrónico en apenas 60 segundos para asegurar el triunfo. Precisamente el mejicano fue el encargado de anotar un doblete poco tiempo después para colocar el 4-0 en un marcador que no sería definitivo. Valentín recortó distancias en el minuto 84, aunque sólo sirvió para maquillar el resultado y que se certificara la fase de ascenso para el cuadro dirigido por Dimas Carrasco, que intentará un ascenso por segunda vez consecutiva.

Lamarca mantiene en la pelea al Salerm Puente Genil (2-1)

El encuentro ente los pontaneses y el Gerena fue algo más igualado que el de sus paisanos, aunque también con vista clara a ese tercer puesto libre para meterse entre los tres primeros. Aun así, el goleador clásico de rojillo, Ezequiel Lamarca, anotó su décimo gol de la temporada en una de las primeras ocasiones de los de Diego Caro, que también tuvieron en un libre directo de Jorge García la oportunidad para adelantarse en el marcador. Dentro de la absoluta igualdad entre ambas escuadras, el Gerena igualó la contienda por medio de Gabi en el ecuador de la primera parte. Ello hizo también que el marcador del estadio Manuel Polinario, que volvió a recibir espectadores en sus gradas, no se moviera cuando el árbitro decretó el paso por vestuarios. Tras la salida por la bocana, el Salerm Puente Genil salió decidido a deshacer la igualada y, por medio de Salva Vegas y del recién entrado Félix Chenkam, estuvo a punto de adelantar a los locales. Aun así, fue un tanto de Lamarca, segundo máximo goleador del Grupo X, el que sirvió a los cordobeses para poner el 2-1 desde el punto de penalti. La continuación de voluntad del Salerm y una expulsión en los visitantes sirvió a la escuadra de Diego Caro para asegurar unos tres puntos vitales de cara a la lucha por la fase de ascenso hasta el final de la primera parte de la temporada.