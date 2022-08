Antonio Blanco ya tiene nuevo destino: cedido al Cádiz

Otro movimiento en clave cordobesa. En este caso, en la Primera División. Una de las mayores promesas del fútbol español cambia de aires, al menos por una temporada, para seguir formándose como futbolista. Se trata de Antonio Blanco, quien defenderá durante la próxima campaña la elástica del Cádiz CF, tal y como ha confirmado el propio club amarillo, que ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para la cesión del centrocampista hasta final de curso. Por tanto, el de Montalbán afronta su primer gran desafío deportivo en la élite nacional, donde tendrá que seguir ganándose un puesto como uno de los grandes valores de futuro tanto del conjunto madridista como de la selección española.

Antonio Blanco, campeón de la Champions League

El mediocentro, que se inició en el club de su pueblo y posteriormente en el Séneca, se ha formado en las secciones inferiores del cuadro merengue, con el que ha llegado a debutar con el primer equipo. Además, es internacional en las categorías inferiores con el combinado nacional. En efecto, el cordobés puede presumir de ser campeón de Europa sub 17 y sub 19 y subcampeón del mundo sub 17. Asimismo, en 2021 llegó a debutar con la absoluta.

En los últimos años, el jugador se ha asentado en Segunda B y Primera RFEF con el Real Madrid Castilla, siendo un fijo en los entrenamientos del primer equipo. La pasada campaña quedará para siempre grabada en su memoria, pues debutó en liga y en Champions League, títulos que posteriormente conquistaría el Real Madrid, por lo que Blanco también forma parte de estos trofeos. Sea como sea, su siguiente desafío ahora estará en Cádiz, también en Primera División, donde tendrá el reto de asentarse entre los mejores del país.