Festival de goles para el primer punto del Pozoalbense

En tanto en cuanto desaparecen los objetivos más relevantes, siempre es positivo bajar el listón para que los equipos desplieguen sus mejores habilidades. En el caso del Pozoalbense, con poco tiempo restante para que el Villarreal cante el alirón del ascenso y tras una racha pésima de resultados, resarcirse era su única opción. En este caso, sumó su primer punto de la segunda parte de la temporada ante el Alhama, que ya le amargó la tarde en el Municipal de Pozoblanco en el partido de ida. Este, a diferencia del anterior, tuvo media docena de goles y un sinfín de goles al servicio del espectáculo; todo para producir un empate que fue fiel reflejo de lo sucedido sobre el césped.

En cuanto al once visitante, tal y como anunció Manuel Fernández en la previa, hizo probatura de posiciones nuevas en el once: Karla se unió a Sana en el doble pivote y Ayaka y Marín como pareja ofensiva en la punta. Dos goles en los primeros minutos fue la primera impresión del encuentro cuando los pocos espectadores en el complejo murciano casi no se habían sentado en sus asientos. Primero asestó su golpe Natalia Montilla, que aprovechó un pase filtrado para cruzar su disparo y hacer el primero a los 30 segundos. Apenas unos instantes después, la local Marina Martí centró para Carid y ésta remató a gol en el primer palo. Esto precedió a un ida y vuelta en el encuentro, donde ambos conjuntos tenían ocasiones claras de decantar la balanza a su favor. De hecho, la anterior goleadora, Andrea Carid, repitió conexión con Marina Martí tras una jugada en largo, centro raso y remate a placer. Pocos minutos después, en una serie de ganchos continuados entre ambos púgiles, Karla Riley, desde 35 metros en libre directo, colocó el balón en la escuadra con un potente disparo, siendo de lo más destacado en un tramo final de partido que prometía más emociones fuertes en los segundos 45 minutos.

Tal y como rezaba el guion de la primera mitad, así iba a ser la segunda. Natalia Montilla capitaneaba las ofensivas del Pozoalbense, mientras que Ana De Murga, en la meta contraria, evitaba las anotaciones del Alhama. El balón rodaba salvaje, sin ningún equipo que le pusiera correa, lo que claramente favorecía el espectáculo para el espectador neutral. Defensas sin control, partido con diversión. María Marín, tras una volea con severa intención de Montilla con dirección al punto de penalti, aprovechó el error de Laura Martínez en el despeje y golpeó en el aire el balón para adelantar por segunda vez a las suyas en el choque.

Sin embargo, como fue la tónica habitual en el encuentro, pasaron apenas dos minutos hasta que una zaguera blanquilla cometió infracción en su área, con la correspondiente pena máxima. Carmen Fresneda engañó a Ana Murga y colocó el empate en el electrónico. A partir de ahí, el Alhama, en busca del triunfo, dirigió mejor su mira hacia la portería del Pozoalbense, aunque sin demasiado éxito. El grifo de los goles, aun así, se cortó en los minutos finales a pesar de la insistencia murciana, cuyo destino infructífero permitió al cuadro de Manuel Fernández sumar su primer punto en esta primera fase que ya prácticamente corona al Villarreal como campeón.