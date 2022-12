Alcaracejos, sede de una nueva edición del Programa 'Mentor 10'

La futbolista Celia Jiménez ha sido la protagonista de una nueva edición del Programa Mentor10, en este caso en colaboración con la Federación Andaluza de Fútbol, de forma que la deportista de Alcaudete (Jaén) ha impartido una masterclass a niños y jóvenes de Alcaracejos (Córdoba) en un encuentro en el que ha contado su experiencia deportiva y los valores del fútbol dentro de la actividad Mentor 10, que promueve la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para fomentar los hábitos de vida saludable entre los escolares y jóvenes andaluces.

Según ha informado la Junta en una nota, la actividad, en la que han participado niños y jóvenes deportistas acompañados por familiares, ha contado con la presencia del delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba, Eduardo Lucena; el alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera; el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, y su delegado en Córdoba, Martín Torralbo, así como la responsable de fútbol y fútbol sala femenino de la Federación, María Meritxell Rubio.

Los presentes han destacado la figura de Celia Jiménez como “motivo de orgullo para el deporte andaluz”, y han añadido que la deportista jiennense “es un claro ejemplo de lo que representa Mentor 10, un programa con deportistas en los que fijarse, que nos trasladan la cultura del esfuerzo y el trabajo, y que nos cuentan lo difícil que ha sido llegar a lo más alto en el deporte y compaginarlo con su vida personal y profesional”.

Celia Jiménez Delgado es una futbolista profesional española. Actualmente juega como defensa en el Orlando Pride de Florida y compite en la la National Women's Soccer League de Estados Unidos. Forma parte de la selección española de fútbol, donde debutó en categoría absoluta el 17 de septiembre de 2014. Está titulada por la Universidad de Alabama con el Degree of Bachelor of Science in Aerospace Engineering (Ingeniería Aeronespacial), y compagina el fútbol con un Masters Business Administration (MBA) por la Universidad de Washington State.

El presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, ha calificado como “acierto” el desarrollo del Programa Mentor10, “porque pone en valor a nuestros deportistas andaluces, y en especial a aquellos que se han formado paralelamente a su carrera deportiva y son un espejo en el que se miran los jugadores y jugadoras de deporte base”. Para Lozano, se trata de un “magnífico ejemplo para mostrar el camino a los jóvenes deportistas para que luchen por sus sueños deportivos y a la vez desarrollar su formación académica o universitaria”.

Como ha explicado el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, el Programa Mentor10 es un proyecto estratégico de la Junta de Andalucía para el fomento de la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar, al mismo tiempo, que constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos, gracias a los mentores que guiarán a los jóvenes en la fase inicial de sus trayectorias deportivas. El objetivo es que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas destacadas del deporte de élite y conozcan sus éxitos, construidos desde la base.

El Programa 'Mentor10' es una iniciativa pionera, con 23 deportistas referentes andaluces de excelencia, que supone un impulso al deporte de Andalucía, un proyecto estratégico de gran amplitud y a medio plazo que tiene por objetivo fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas andaluces.

Se trata de un programa que alcanza su cuarta edición, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo, que ha recorrido muchos centros escolares y clubes compartiendo los deportistas con los escolares sus experiencias, los valores que representan el deporte, lo que les ha servido también para su vida diaria.

Además de Celia Jiménez los deportistas que pertenecen a este programa en su tercera edición y que son mentores del deporte andaluz, son Alfonso Cabello, Damián Quintero, María Pérez, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Blanca Manchón, Carlos Marchena, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, María Pujol, Cristina Morales, Fátima Gálvez, Carmen Martín, José Manuel Quintero, Adrián Gavira, Josué Brachi, Juan Bautista Castilla 'Chamba', Emilio Martín, Celia Jiménez, Carmen Herrera y Rubén Alcántara.