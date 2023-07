El Alavés confirma el fichaje en propiedad de Antonio Blanco

Una decisión favorable para el futuro de Antonio Blanco, que este martes ha conocido una novedad más que significativa en su trayectoria deportiva. El centrocampista de Montalbán ha puesto fin a una etapa de prácticamente media vida ligado al Real Madrid, entidad en la que aterrizó en categoría infantil tras destacar en su pueblo y en el Séneca, y donde fue dando pasos hasta erigirse como uno de los grandes valores de la cantera blanca. De hecho, fue quemando etapas hasta asentarse en el filial de Segunda B y posteriormente debutar con el primer equipo en Primera División y en la Champions League. Sin embargo, la dificultad de hacerse hueco en un equipo como el madridista le obligó a ir sumando experiencias en calidad de cedido, primero en el Cádiz y luego en el Deportivo Aláves, quien ha confirmado finalmente que se hace con los servicio del cordobés, pero ahora en propiedad.

El ascenso en la distancia de Antonio Blanco

El club vasco ha expuesto que, tras una exitosa cesión, el joven centrocampista regresa a la entidad con un contrato para las próximas cuatro temporadas. “Dicen que uno siempre vuelve a los sitios donde fue feliz y es por ello que Antonio Blanco volverá a ser albiazul. El centrocampista, que dejó huella esta temporada durante su etapa en Mendizorrotza donde jugó en calidad de cedido por el Madrid, será jugador del Deportivo Alavés hasta junio de 2027, tras el acuerdo alcanzado entre la entidad alavesista y el Real Madrid para su traspaso”, subraya el club en un comunicado.

Y es que hay que recordar que Blanco no pudo estar con el equipo en los últimos partidos del play off, debido a su convocatoria con la selección española sub 21, con la que se proclamó subcampeón de Europa, pero apoyó a sus compañeros en la distancia, celebró el gol de Villalibre como un alavesista más y fue también partícipe de ese glorioso ascenso y protagonista de una de las páginas doradas en la historia albiazul.

El joven centrocampista vuelve a Vitoria-Gasteiz, como se ha dicho, tras lograr la plata europea con España, donde ha sido uno de los hombres más relevantes del torneo, incluido en el once ideal, y del bloque dirigido por Santi Denia. Blanco se incorporará durante este martes al stage de pretemporada que está llevando a cabo el equipo en la localidad de Benidorm.