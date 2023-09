Aitana Bonmatí: “Los primeros días fueron difíciles, pero ahora estamos concentradas en el partido”

La selección española ya está en Córdoba, y ha aterrizado a lo grande. Tras un baño de masas en su llegada a la ciudad, las jugadoras y el cuerpo técnico del combinado nacional ya se ha asentado en el estadio El Arcángel para afrontar el último entrenamiento previo al duelo de la UEFA Nations League ante Suiza. De igual manera, una vez que la tormenta mediática parece haber cesado un poco en torno a la selección, tanto seleccionadora como jugadoras han comparecido en la rueda de prensa previa al duelo, mostrando su confianza en que todo haya quedado atrás tras unos primeros días complicados.

Montse Tomé: "Hemos logrado hablar, mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia adelante"

Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, capitanas de la selección en esta concentración, han sido las que han tomado el turno de palabra. Primero ha sido la centrocampista la que ha comenzado hablando, subrayando que no va a “aportar nada que no se sepa” con respecto a la polémica surgida tras el beso de Luís Rubiales a Jenni Hermoso. “Se ha hablado mucho del tema, las capitanas han hablado del tema y creo que no voy a aportar nada nuevo”, ha afirmado de forma tajante, aunque sí que ha reconocido que “los primeros días fueron difíciles”, pero que ahora están “concentradas en el partido ante Suiza”, por lo que le gustaría “dejar este tema apartado”.

Sin embargo, no es sencillo cuando todo gira en torno a la polémica. Bonmatí ha repetido en varias ocasiones lo complicados que fueron esos primeros días, donde no pudieron “dormir lo suficiente ni descansar” debido al “estrés y ansiedad” que rodeaba al grupo. Además, ha reconocido que no sabe “ni cómo afrontamos tan bien el partido de Suecia”, donde hicieron “un partidazo”. Pese a ello, “a medida que pasan los días, la cosa está más tranquila, y estamos centradas en las batallas que tenemos en frente”. Además, ha recordado que “las rotaciones no dependen de las jugadoras”, pero que tienen “una plantilla amplia para afrontar cualquier partido, como se ha visto en el Mundial y ante Suecia”.

Por otro lado, con respecto a la nueva seleccionadora, Montse Tomé, Aitana ha vuelto a repetir que “los primeros días fueron complicados por cómo se dio la convocatoria”, pero que conocían a Montse “desde hace muchos años” por lo que “no es nada nuevo para nosotras”. “La cosa está más calmada, no solo entre nosotras, sino con todo el cuerpo técnico y los miembros de la delegación. El partido de Suecia fue genial, y todas estamos concentradas en jugar mañana contra Suiza”, ha añadido al respecto, pasando de puntillas sobre su apoyo a la seleccionadora, ya que para ella “es un tema que no nos incumbe y no tenemos nada más que hablar. La cosa está calmada después de la convocatoria, e intentando darle normalidad y centrándonos solo en fútbol, dejando los temas controvertidos aparte”.

Finalizando su declaración, espera que a partir del miércoles, tras el duelo ante Suiza, todo “volviera a la normalidad”, sin olvidar que “hay muchas cosas a mejorar, que ya se han hablado”, y recordando que “nos hemos comprometido por ambas partes -RFEF y jugadoras- a que esto vaya a mejor, que dejemos buen legado y unas buenas condiciones para las próximas generaciones”. Y es que son “un ejemplo no solo a nivel deportivo, sino a nivel social de lo que queremos como sociedad: una sociedad igualitaria, mejor, que conciba al hombre y a la mujer por igual, y que tengamos los mismos derechos y que se nos trate igual”.

Mariona Caldentey: “Jugadoras, RFEF y CSD nos hemos comprometido a hacer eso cambios para seguir avanzando”

Junto a Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey fue la otra futbolista que se puso frente a los micrófonos en la rueda de prensa. Primero, fue cuestionada sobre el desgaste que supone la capitanía en un período como este, pero ha recordado que su capitanía “ha surgido de manera puntual y espontánea”, y que están “para ayudar al equipo, a Alexia -Putellas- y a Irene -Paredes-, pero creo que ese desgaste lo han vivido en los días previos. Acabábamos reuniones y ellas se quedaban hasta mas tarde y luego nos lo explicaban. No hemos estado tan metidas en eso como ellas dos, que son las que más han sufrido y han tenido más estrés”. Así, ha enaltecido la labor de las dos capitanas, ya que “lo que han hecho ellas estos dos días es de alabar y agradecer”.

Pese a las múltiples reuniones, Mariona no ha sido capaz de certificar si habrá otro acto reivindicativo como el vivido en el duelo ante Suecia. “No te puedo decir si van a haber más actos o no porque no lo hemos hablado”, ha apuntado, pero subrayando que “es increíble ver cómo nos apoya gente de aquí y de fuera del país, y selecciones top somo Suecia”. “Es una lucha global y todas las futbolistas lo sentimos nuestro. Somos futbolistas y estamos para jugar, pero tenemos un altavoz y una responsabilidad, que es intentar dejar el fútbol y a la mujer en mejor sitio que en el que estábamos”, ha explicado, pero reincidiendo en que lo que quieren y se les da bien “es jugar a fútbol”.

Sobre la gestión emocional de lo vivido estos últimos meses, la delantera culé ha comentado que “el tema de los viajes y partidos es una carga que asumimos, que llevamos tiempo sufriendo y disfrutando a la vez, porque es lo que nos gusta”, pero que “el estrés y la situación es personal de cada una”, siendo lo que les ayuda a distraerse “poder jugar y entrenar”. Por ello es por lo que “los peores días fueron los primeros, porque no podíamos salir al campo a despejarnos”, pero que se apoyaban “entre nosotras”, mostrando que “el grupo está fuerte”, y eso “hace la convivencia más fácil.

Así, espera que a partir del miércoles “las cosas sigan avanzando, sigamos mejorando y luchando por y para lo mismo”, deseando además que “lo que ha pasado en esta concentración no se repita porque han sido días muy duros y de muchos estrés”. Ahora los focos están puestos en el partido, donde quieren “ganar, ganar en la siguiente ventana en octubre y estar en los Juegos Olímpicos, pero en las condiciones que creemos que merecemos”. Por ello, “jugadoras, Federación y CSD nos hemos comprometido a hacer esos cambios para seguir avanzando, por lo que esperemos que se cumpla todo y tener un camino más tranquilo, y seguir disfrutando del fútbol”.

Por último, refiriéndose a la ciudad, Córdoba, Mariona ha destacado que “desde que llegamos al hotel hay muchísima gente pendiente de nosotras a todas horas casi”, hecho que les “impacta un poco”, pero están “super agradecidas del apoyo, de la gente que nos transmite su cariño y que disfruta con nosotras”. Por ello, la atacante del FC Barcelona ha pedido a la afición que “vengan a animarnos, y que intentaremos devolverle ese apoyo con una buena noche de fútbol, ganando y jugando bien, y pasándolo bien”.