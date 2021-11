Sergio Cárdenas toma la dirección deportiva del Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba Cajasur ha informado este miércoles del acuerdo alcanzado con Sergio Cárdenas para su nombramiento como nuevo director deportivo del club cajista. El propio Sergio reconoce que se trata de una propuesta que ya le hizo Pablo García "la pasada temporada", aunque entonces la tuvo que declinar por su "compromiso con la dirección de El Carpio". Sin embargo, "este año se me volvió a ofrecer este cargo, y para mí es un orgullo representar en ese sentido a un club como el Deportivo Córdoba, con toda su historia y su masa social, aunque también admito que no me voy a considerar una persona imprescindible", afirma.

Sergio Cárdenas, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, asegura que su función va a ser "básicamente establecer unas bases sobre las que crecer y poder trabajar de una forma segura, cómoda y, sobre todo, eficiente", pues cuando llegó al club le pareció "raro que el Deportivo Córdoba no tuviera una figura de director deportivo o coordinador", que cree "necesaria", principalmente por "aunar esas propuestas de jugadoras, directivos, staff técnico y familiares", para que ayuden a "crecer como club y, si es posible, regresar a aquellos tiempos tan buenos que la entidad vivió en Primera división".

El técnico carpeño también será el encargado en materia de fichajes, aclarando con respecto al mercado de invierno que tienen "una plantilla corta y que ante cualquier imprevisto nos puede afectar de cara a la competición", por lo que su idea es "ir haciendo incorporaciones de la base, ya que contamos con dos equipos filiales bastante buenos y quiero que sus jugadoras empiecen a interaccionar con las del primer equipo y ver el ritmo y la disciplina con la que trabajan, como ya se pudo ver cuando debutó María Calañas ante el Xaloc en Alicante con tan sólo 15 años". "Mi planteamiento es que las jugadoras vayan rotando y entrenando con las del equipo de Segunda División para que Juanma Cubero pueda contar con ellas. En cuanto a lo que son fichajes, es un tema complicado pero estamos estableciendo contacto con jugadoras a través de diferentes medios y estamos valorando la posibilidad de hacer alguna incorporación, pero aún no hay nada seguro, así que prefiero no entrar en detalles", indica.

Con su nombramiento como director deportivo, Cárdenas también desarrollará una labor administrativa en cuanto a "la gestión con las diferentes federaciones, tanto estatales como autonómicas, coordinar las distintas áreas y departamentos que existen en el club o incluso crear alguno nuevo, regular la disciplina y el compromiso deportivo entre nuestras plantillas y, como he dicho anteriormente, buscar en el mercado y analizar con la directiva las diferentes incorporaciones en las distintas categorías".

No obstante, este nuevo rol no le impedirá seguir ejerciendo de preparador físico de la primera plantilla, sobre la cual expone que "el equipo no está físicamente como quisiera o como esperaba que estuviese; estamos bien, pero pienso que deberíamos estar mejor a estas alturas de temporada". Y es que, pese a que no es "una persona exagerada, como ya han señalado varias jugadoras y miembros del cuerpo técnico en diversas entrevistas, también pienso que la Copa de Andalucía truncó mucho la preparación que teníamos planificada de cara al inicio liguero. Las fechas, el hecho de jugar tres partidos en menos de 48 horas mermó mucho la salud de las jugadoras y nos vimos obligados a replanificar esa puesta a punto para la liga. Aún la plantilla no está al 100% pero creo que con este parón obligado que tenemos ahora de dos semanas, para la siguiente jornada, ya en diciembre, espero que podamos disfrutar del equipo en su máxima plenitud como lo hicimos el pasado año", apostilla.