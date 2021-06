Ricardo, un curso más en Vista Alegre

Avanza lentamente pero sin detención. Porque no tiene tiempo que perder si quiere dar un paso adelante más la próxima temporada. De ahí que comience a moverse de cara a la misma. O más bien, arranca el capítulo de anuncios oficiales pues tiene el trabajo hecho en su inmensa mayoría desde hace unas cuantas semanas. El caso es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad continúa con la confección de su plantilla para la 2021-22 y esta vez lo hace con la confirmación de una continuidad, la de Ricardo. No en vano, el joven cierre va a seguir una campaña más ligado al conjunto blanquiverde tras renovarse el acuerdo de cesión existente con su entidad de pertenencia, ElPozo Murcia Costa Cálida.

El deseo de contar con Ricardo Mayor Gonzálvez (Librilla, Murcia, 2002) lo subrayó el propio presidente del club califal, José García Román, apenas un día después de que el equipo lograra la permanencia plena en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). De esta forma, lo que se ha producido este jueves es la oficialidad en torno a una operación que ya estaba muy adelantada. Por medio de un comunicado, ha sido el Córdoba Patrimonio de la Humanidad el encargado de informar de que el jugador “continuará vistiendo una temporada más” su elástica “tras prolongarse el acuerdo de cesión con ElPozo Murcia Costa Cálida”. “El murciano, tras la notable temporada de su debut, se convierte de este modo en la primera renovación de la 2021-22”, ha indicado a continuación ella entidad.

Precisamente en su texto, el conjunto blanquiverde ha destacado que se trata de una “importante continuidad”. “Máxime cuando el cierre ha participado en 33 de los 34 encuentros de la liga regular, logrando dos tantos”, ha añadido el club. También ha valorado la continuidad del murciano su técnico, Josan González, que no ha ocultado su satisfacción porque llegue a buen puerto la operación. En palabras a la entidad, el preparador de Puente Genil ha expuesto sobre Ricardo que “pese a su inexperiencia en la categoría ha estado a un gran nivel durante toda la temporada”. “Es un jugador muy bueno y ordenado tácticamente, importante en la defensa del cinco contra cuatro, donde tan sólo perdimos dos puntos la pasada campaña”, ha argumentado. Así, el entrenador ha destacado que “es muy importante para toda la plantilla tener un perfil de jugador tan versátil como él”.

Ricardo recaló en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en verano de 2020. Llegó, en efecto, en calidad de cedido de ElPozo Murcia Costa Cálida, en cuya cantera se formó tras su fichaje en 2013 -cuando apenas tenía 11 años-. En su historial cuenta además con un título de campeón de Europa sub 19 con España, logrado en la hasta ahora última cita continental en Riga (Letonia). Si bien al principio de la ya finalizada temporada –a falta del play off de Liga y el play out de Primera- no tuvo un rendimiento alto, conforme avanzó el curso el cierre fue a más hasta convertirse en una de las principales piezas del cuadro califal. Su crecimiento fue notable y fue visto como un ejemplo de las oportunidades que merecen para progresar los internacionales de su edad, sobre todo cuando ya se alzaron con un trofeo tan importante.

Con este anuncio el club presidido por José García Román tiene cinco licencias con nombres y apellidos. De entrada, Alberto Saura, Jesulito y Lucas Perin tenían todavía contrato en vigor. Mientras, el pasado martes la entidad confirmó la contratación del brasileño Álex Viana. Éste es el segundo movimiento de cara al curso 2020-21, si no se cuenta, claro está, el anuncio de las bajas de Manu Leal, Koseky y Cordero. Aun así, ahora mismo todo se mueve desde Vista Alegre en el terreno de las oficialidades y no tanto de las negociaciones. Básicamente porque, como quedó descrito, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene perfiladas todas las prolongaciones de vínculos y adelantados los fichajes pretendidos. En este último sentido sobresale el caso de Miguelín, cuyo nombre ha de pronunciarlo directamente el conjunto blanquiverde en las próximas fechas, una vez terminado el play off por el título. O quizá con concesión de una semana sin más tras la eliminación de ElPozo Murcia Costa Cálida en cuartos de final en la pugna por proclamarse campeón de Liga.