Un paso decisivo

Derbi andaluz a la vista. La jornada del miércoles se presenta apasionante para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que encara uno de los encuentros más atractivos de los que tiene en el calendario. Principalmente, por la condición del adversario y rivalidad sana que se ha generado a lo largo de los últimos años. De hecho, puede decirse que es uno de los equipos de la competición actual con un historial más largo de enfrentamientos, y que arroja un balance realmente parejo. Pese a la diferencia de presupuesto, estructura e incluso historia de ambas entidades, lo cierto es que no son pocas las veces que los blanquiverdes han conseguido conquistar el feudo del Real Betis, con un recuerdo especial para la eliminatoria de ascenso a Primera División que desembocó en un histórico y emocionante triunfo en los penaltis. Eso sí, en lo que a los duelos en suelo cordobés se refiere, son los verdiblancos los que cuentan con mejor estadística. Pero lo cierto es que, a día de hoy, el nivel clasificatorio otorga al cuadro califa un escalón superior, por lo que intentará aprovechar esa condición de favorito.

De este modo, se presenta una nueva semana de dos encuentros ligueros para el Córdoba Patrimonio. Los blanquiverdes, en lo que será nada menos que el séptimo partido oficial del mes, reciben este miércoles (21:00), como se ha dicho, al Real Betis Futsal, equipo que, tras los resultados del pasado fin de semana, llegará a tierras cordobesas en puestos de descenso. Interesante derbi andaluz en el que los califales buscarán mantener esa fortaleza como locales que contribuya a consolidar esa posición en la zona tranquila de la tabla clasificatoria. Ganarse, en definitiva, el derecho a soñar con algo más. Y es que el conjunto hispalense suma cuatro jornadas consecutivas sin vencer, lo cual le ha abocado a colocarse en la zona roja de la tabla. Todo ello pese a contar con una plantilla que, a comienzos de curso, estaba llamada a pelear por uno de los ochos primeros puestos de la categoría.

Nombres del nivel de Lin, Nico Sarmiento o Joselito, todos internacionales con sus respectivas selecciones, sobresalen en un plantel que, dadas las circunstancias, no perdió tampoco el tiempo en el mercado invernal, donde se hizo con otras piezas destacadas como los brasileños Jackson o Alisson. No obstante, la situación, hasta el momento, no ha sabido reconducirse, por lo que el propio Josan González, pese a admitir la enorme dificultad que entrañará el partido, subrayó que deben “aprovecharse de esa dinámica negativa” que trae su rival, en concreto, tratar de sacar partido “de esa ansiedad, pero también teniendo en cuenta que para ellos cada partido es una oportunidad única para sumar puntos”.

En este sentido, el técnico pontano, a diferencia de las últimas citas, contará con una duda para recibir a los heliopolitanos. El japonés Shimizu, con problemas musculares en su pierna diestra producidos en el choque ante el Industrias Santa Coloma, será duda hasta última hora. Contratiempo importante pues el nipón es, con 12 dianas, el máximo goleador de los cordobesistas en la presente temporada. Lograr los tres puntos supondría, amén de encadenar la cuarta jornada sin conocer la derrota, un balón de oxígeno de cara a la visita del próximo sábado al CD Xota.

Se espera un gran ambiente en Vista Alegre ya que los socios del Córdoba CF (hasta agotar las 1.500 invitaciones) tendrán acceso gratuito para presenciar un duelo que contará con las cámaras en directo de LaLiga Sports TV. Dirigirán la contienda los colegiados murcianos Botella López y Castillo López.