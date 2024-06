Pablo García: “Nunca tuvimos la intención de fastidiar a ningún rival ni desvirtuar la competición”

Punto final a la temporada y llega el momento de analizar. El presidente del Deportivo Córdoha querido catalogar la temporada como “satisfactoria dentro de lo que fue la planificación inicial”, pese a no haber conseguido el objetivo del ascenso a Segunda División. “Mantuvimos sólo a dos jugadoras del primer equipo y resultó complicado hacer una reestructuración de la plantilla para jugar en División de Honor Andaluza, buscando entrenadora y fichajes, lo cual llevó un tiempo considerable. Conseguimos que viniera Mari Sierra Hinojosa, que ya fue jugadora en su día, lo cual fue gratificante porque consiguió establecer un gran vínculo en el vestuario”, por lo cual ha querido agradecer “su labor al frente del primer equipo, y sentimos cuando nos comunicó que no continuaría por motivos personales, y de la misma forma no descarto la posibilidad de que en el futuro pueda volver a estar con nosotros, ya que como persona y como entrenadora nos deja un gran sabor de boca”.

Recientemente, el Deportivo Córdoba se vio inmerso en una polémica a propósito de la disputa de la Copa Diputación con su equipo sénior, sobre lo cual, el máximo mandatario del club asegura que “nunca tuvimos la intención de fastidiar a ningún rival ni desvirtuar la competición”. En este sentido, expone que “cuando el 5 de mayo nuestro primer equipo finaliza la temporada, contacto con Meritxell Rubio -responsable del fútbol sala en Andalucía- acerca de la posibilidad de jugar algún torneo y nos dice que no, pero nuestras jugadoras nos piden seguir compitiendo para tener continuidad, y la Federación nos dice que estamos en plazo para las pertinentes modificaciones, todo dentro de la legalidad. Mi sorpresa viene con el comunicado de Peñarroya cuando nuestra actitud fue cordial en todo momento. De hecho, ellos reclamaron la alineación indebida del primer encuentro y la Federación Cordobesa lo desestimó”.

Más allá de polémicas, el presidente blanquiverde aprovecha para “felicitar a nuestra entrenadora Laura Muñoz, que ha hecho un grandísimo trabajo y seguirá haciéndolo porque es una persona de club, y espero que lleguemos a un acuerdo para que pueda continuar la próxima temporada, y por clasificar al equipo para la final de este próximo día 9 frente a Hinojosa en Cabra y esperamos traernos la Copa a nuestras vitrinas”.

Profundizando en la cantera, Pablo García también se deshace en elogios hacia Inma Sojo, “a la que felicito por su labor en el equipo cadete, donde está trabajando muy bien con nueve o diez jugadoras muy aprovechables a las que está enseñando muchísimo, y que van entrando poco a poco en la dinámica del primer equipo. Jugamos recientemente el campeonato de clubes de Andalucía, pero lo importante es que han trabajado muy bien tanto las jugadoras como la propia entrenadora, y ya hablé con ella para que continúe el año que viene”. De hecho, la actividad no cesa en la cantera cajista, que este sábado día 8 organiza a partir de las 11:00 en Vista Alegre una jornada de captación para nuevas jugadoras.

Por último, el presidente del Deportivo Córdoba recuerda que se siguen llevando a cabo los actos del 40 aniversario de la fundación del club, donde se expone “una progresión de lo que ha supuesto nuestro equipo para la ciudad y la provincia, y también a nivel nacional dentro del deporte femenino. Estos 40 años supondrán un repaso de lo que ha sido el pasado y el presente, y también de lo que será el futuro, de un club que ha tenido una posición muy grande y conocido por todo el mundo del fútbol sala porque ha engrandecido a Córdoba y que siempre ha sido recordado como un grande”.