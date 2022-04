Josan González: “Hemos tocado fondo como equipo”

Un tropiezo inesperado y una ración de autocrítica por parte de Josan González, técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Los blanquiverdes abordaban un duelo frente a un rival de la parte baja de la tabla con la intención de colocarse a tan solo tres puntos de los puestos de play off, en una semana en la que se enfrentaban a tres duelos vitales para dilucidar cuales serán, finalmente, las aspiraciones del cuadro cordobés de cara al último tramo de la temporada.

Tras caer derrotado por 2-5 en un mal partido del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josan González comparecía en la sala de prensa del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre dando la enhorabuena, en primer lugar, al Manzanares por el partido disputado. “Lo que ha pasado en el partido está fuera de lo deportivo, y no quiero que parezca que no tiene mérito esta victoria del Manzanares, que es un señor equipo, que juega muy bien, y que ya avisamos en la previa que tenía muchísimo potencial. Es un partido que se podía perder perfectamente, pero tenemos que ir al cómo perdemos los partidos”, ha afirmado el técnico pontano.

Entrando en el análisis del propio partido, Josan ha reconocido en primer lugar que su equipo ha jugado “un mal partido”. Además, ha añadido tajantemente que “hemos tocado fondo a nivel grupal, como equipo”. “Creo que no entendemos la importancia que tiene el nosotros por encima del yo, y eso penaliza muchísimo en la pista”, ha confesado el entrenador del Córdoba Patrimonio, visiblemente molesto con la actitud de sus jugadores.

“Creo que el club ha puesto todos los medios posibles para tener un equipo”, ha declarado González, que no se ha restado responsabilidades y ha reconocido que puede ser que “haya dejado de hacer cosas”, o “haber hecho cosas de más” de manera que no se ha conseguido “tener un equipo y un grupo”. Pese a ello, aún restan ocho citas por disputarse, y Josan confía en acabar “como un equipo”. “Nos hemos metido un poco más en la pelea del barrio en vez de la del oro, que era un día muy bonito para ponerse a tres puntos del play off con tres partidos esta semana”, ha añadido.

Por último, el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha mirado hacia el futuro, y apuesta por “meterse cada uno la mano en el pecho, y a partir de ahí intentar volver a ser un equipo, que lo hemos hecho durante muchos tramos de la temporada, y que no, cuando las cosas vayan mal, empiecen a salir los egos y cada uno por su lado”. Además, ha concluido reincidiendo en su enhorabuena al Manzanares, añadiendo también al Córdoba CF por su ascenso, y ha cerrado su declaración asegurando que el club tiene que tener “muchísima autocrítica, más allá del juego, a nivel de seres humanos”.